Volver | La Tecla Nacionales 22 de agosto de 2025 REVISTA QUé

Encuesta en CABA marca amplia ventaja en la carrera legislativa

Un relevamiento de CB Consultores realizado en la Ciudad de Buenos Aires muestra una amplia ventaja de Patricia Bullrich para la elección de senadores nacionales, mientras que Alejandro Fargosi aparece primero en la disputa por Diputados.

Compartir