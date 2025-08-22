Apps
Viernes, 22 agosto 2025
22 de agosto de 2025
Encuesta en CABA marca amplia ventaja en la carrera legislativa

Un relevamiento de CB Consultores realizado en la Ciudad de Buenos Aires muestra una amplia ventaja de Patricia Bullrich para la elección de senadores nacionales, mientras que Alejandro Fargosi aparece primero en la disputa por Diputados.

De acuerdo con la encuesta, realizada los días 18 y 19 de agosto sobre 1.013 casos con un margen de error de 3,1% y nivel de confianza del 95%, Bullrich (LLA + PRO) obtiene un 46,4% de intención de voto para el Senado. Muy por detrás se ubica Mariano Recalde (Fuerza Patria) con 20,1%, seguido por Graciela Ocaña (Ciudadanos Unidos) con 7,1%, Facundo Manes (Para Adelante) con 6,7% y Cristian Castillo (FIT) con 6,2%. Un 9,8% de los consultados aún no definió su voto.

En cuanto a la imagen de los principales candidatos a la Cámara alta, Bullrich alcanza un 50,7% de positiva frente a un 48,1% de negativa, mientras que Recalde registra 31% de imagen positiva y 44% de negativa.

En la categoría Diputados, Alejandro Fargosi (LLA + PRO) lidera con 37,7% de intención de voto, seguido por Itai Hagman (Fuerza Patria) con 18,5%, Myriam Bregman (FIT) con 14,3% y Ricardo López Murphy (Potencia) con 11,1%. Más atrás aparece Martín Lousteau (Ciudadanos Unidos) con 6,3%. En este caso, el 6,6% de los encuestados aún no sabe a quién votará.

En materia de imagen, Hagman registra 22% de positiva y 25,1% de negativa, mientras que Fargosi alcanza 16,2% de positiva contra 22,1% de negativa.

El estudio, realizado mediante cuestionario estructurado con metodología online (CAWI), confirma la consolidación del espacio LLA + PRO en la Ciudad, con Bullrich y Fargosi al frente de las preferencias para las legislativas de octubre.

