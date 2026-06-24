Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de junio de 2026 TODA LA DATA

Ya se sabe cuándo cobrarán el aguinaldo los estatales bonaerenses

La Provincia ya tiene la agenda de pagos del sueldo complementario para todos los sectores de la administración pública, incluyendo los docentes, los policías y el Poder Judicial. ¿Quiénes serán los primeros en cobrar?

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