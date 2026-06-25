La Ruta 6 se prepara para cobrar peaje tras una década y establece el esquema de tarifas
La Provincia aprobó el esquema tarifario para la Ruta 6 y habilitó la actualización por inflación, pero aclaró que el peaje comenzará a cobrarse recién cuando esté completamente implementado el sistema "free flow".
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La Provincia de Buenos Aires dio un paso clave para la implementación del peaje en la Ruta Provincial 6, uno de los corredores logísticos más importantes del territorio bonaerense. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó el cuadro tarifario que aplicará AUBASA y estableció un mecanismo de actualización automática vinculado a la inflación.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la medida no implica que el cobro vaya a comenzar de manera inmediata. Según explicaron fuentes oficiales, el peaje recién empezará a aplicarse durante los últimos meses de 2026, una vez que el sistema esté implementado en su totalidad.
La Ruta 6 conecta la Ruta Provincial 215 con la Ruta Nacional 12 y constituye una vía estratégica para el transporte de cargas, ya que permite vincular distintos polos productivos sin atravesar el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La concesión de ese corredor fue aprobada en 2016 mediante un contrato firmado entre la Provincia y AUBASA. El esquema contemplaba desde entonces la explotación mediante peaje, aunque durante una década el sistema nunca llegó a ponerse en funcionamiento.
Ahora, la administración bonaerense busca completar ese proceso mediante la incorporación de tecnología de cobro automático conocida como "free flow", un modelo que elimina las tradicionales estaciones de peaje.
El mecanismo funcionará a través de pórticos electrónicos instalados sobre la traza, similares a los que ya operan en la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Villa Elisa. Los vehículos circularán sin detenerse y el sistema registrará automáticamente el paso para efectuar el cobro.
De esta manera desaparecerán las cabinas, barreras y filas de vehículos que caracterizan a los peajes convencionales. El objetivo es mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de viaje, especialmente para el transporte de cargas.
La resolución aprobada por el Ministerio de Infraestructura también establece que las tarifas serán actualizadas cada tres meses mediante un Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), calculado sobre la base de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Según los fundamentos de la medida, el cuadro tarifario original diseñado en 2016 nunca se aplicó y quedó completamente desactualizado frente al incremento de los costos de mantenimiento, conservación y operación de la autovía.
La iniciativa fue sometida a audiencia pública a fines de 2025, donde participaron usuarios, representantes de la empresa concesionaria y la Defensoría del Pueblo bonaerense. Tras completar ese procedimiento, el Gobierno avanzó con la aprobación formal del régimen tarifario.
Tal como precisaron desde AUBASA, recién cuando el sistema "free flow" esté operativo al ciento por ciento comenzará el cobro efectivo a quienes utilicen una de las rutas más importantes para la producción y la logística de la provincia.