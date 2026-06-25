Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 BOLETIN OFICIAL

La Ruta 6 se prepara para cobrar peaje tras una década y establece el esquema de tarifas

La Provincia aprobó el esquema tarifario para la Ruta 6 y habilitó la actualización por inflación, pero aclaró que el peaje comenzará a cobrarse recién cuando esté completamente implementado el sistema "free flow".

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