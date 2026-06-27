De brillar con Jorge Guinzburg a un trágico final: el adiós a Ernestina País



La reconocida conductora, periodista y actriz Ernestina Pais falleció este viernes 27 de junio a los 54 años en un trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro, provincia de Buenos Aires.



Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, alrededor de las 19:25, su automóvil Honda City negro ingresó al cruce ferroviario ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez, pese a que las barreras se encontraban bajas y el sistema de señalización funcionaba correctamente.



La formación UTA-8 del Tren de la Costa impactó de forma lateral contra el costado del conductor del vehículo. La conductora, que viajaba sola, falleció en el acto.



Un vecino de la zona, identificado como Ezequiel, cuya vivienda está frente a la estación, brindó un relato impactante del momento del siniestro. “Escuché unos golpes muy fuertes y salí. El auto quedó destruido, impactado de frente y en el medio. Ella quedó atrapada boca abajo del lado del asiento del acompañante, con la cabeza para abajo y un brazo hacia atrás”, contó.



Agregó que la asistencia de Defensa Civil llegó unos diez minutos después y que la policía y los bomberos arribaron aproximadamente veinte minutos más tarde. Las puertas del vehículo estaban trabadas y la víctima se movía levemente al principio, pero no respondía.



La identificación de la conductora fue compleja debido a las lesiones en el rostro. No se encontraron documentos personales en el auto. Personal policial de la Comisaría de Vicente López sospechó desde el principio que se trataba de Ernestina Pais por un accidente previo que ella había protagonizado en marzo.



Tras dirigirse al domicilio familiar, la confirmación llegó cuando el teléfono celular de la periodista sonó desde el interior del vehículo.



Una trayectoria de más de tres décadas



Ernestina Pais (Buenos Aires, 12 de marzo de 1972) tenía una sólida carrera de más de 30 años en los medios. Comenzó como movilera en el programa La Biblia y el Calefón, conducido por Jorge Guinzburg, con quien mantuvo una estrecha relación profesional.



Fue una de las fundadoras de la versión argentina de la revista Los Inrockuptibles. En 2003 condujo junto a su hermana Federica Pais el programa Sabés o Sonás en Canal 7, que ganó el Premio Martín Fierro 2007 como mejor programa de interés general.



Entre 2005 y 2007 fue coconductora de Mañanas Informales en Canal 13 junto a Guinzburg; tras su muerte en 2008, asumió la conducción principal.



En 2009 se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga, lo que le valió dos nominaciones consecutivas al Martín Fierro como conductora del año. También estuvo al frente de Desayuno Americano en América TV, participó en Bailando 2016 y fue panelista de Intratables.



En radio, ganó un Martín Fierro en 2006 por su labor en Salgan al Sol.



En teatro, protagonizaba actualmente la obra El Divorcio, producida por José María Muscari, y había participado en giras de El show de la menopausia.



Además de su labor en los medios, Pais era socia del emblemático restaurante y bar Million, un espacio con más de 25 años de trayectoria en Buenos Aires.



En los últimos tiempos había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones al alcohol, proceso que describió como superado.



El hecho generó conmoción en el mundo del espectáculo y los medios. La investigación judicial continúa abierta.





El dolor del elenco de “El Divorcio del Año”



La noticia de su muerte llegó en un momento especialmente doloroso para el elenco de la obra teatral El Divorcio del Año, que protagonizaba Pais junto a otros actores.



El espectáculo iba a realizarse esa misma noche en el Teatro Niní Marshall, con la sala completamente llena.



El productor y director José María Muscari fue uno de los primeros en enterarse mientras se encontraba en otra función.



Según relataron los integrantes del equipo, Muscari sufrió un ataque de nervios y abandonó todo para dirigirse de inmediato al teatro y comunicar personalmente la tragedia a sus compañeros.Diego Ramos fue el encargado de salir al escenario para informar al público que la función quedaba suspendida.



Sin dar mayores detalles, explicó la situación ante un auditorio que había pagado para ver la obra. Los actores coincidieron en que era mejor no revelar en ese momento la causa de la suspensión, para evitar generar mayor angustia entre los espectadores.



Los miembros del elenco expresaron un profundo dolor por la pérdida de su compañera.



La cancelación de la función fue la forma inmediata en que el grupo procesó la noticia, en medio de la conmoción que generó la muerte de Pais en el ambiente teatral y televisivo.