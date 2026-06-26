Kicillof encabezó cumbre del MDF y bajó línea para surfear la interna con La Cámpora
El Gobernador reunió a todos los sectores del Movimiento Derecho al Futuro en La Plata y escuchó informes del desarrollo político del espacio. En el cierre dio coordenadas para reforzar la construcción y contener inquietudes en medio de los misiles recibidos por el kirchnerismo.
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Axel Kicillof protagonizó una reunión con dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con el objetivo de repasar el estado de situación y trazar perspectivas. En medio de los embates del kirchnerismo, el Gobernador les ordenó cómo responder para no perder el eje de la construcción política hacia el 2027.
El encuentro se llevó a cabo en La Plata desde las 11.30 en el local de La Patria es el Otro (LPO), ubicado en calle 40 entre 6 y 7, y concluyó a las 15. El anfitrión de la jornada fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que brindó un discurso de apertura.
Durante el la jornada también expusieron los referentes de las distintas mesas sectoriales del MDF: por Universidad y Ciencia hablaron Roberto Salvarezza y Alejandro Villar; por Educación, Alberto Sileoni y Pablo Urquiza; por Salud, Daniel Gollán, Alejandro Collia y Joaquín Cara; por Producción, Augusto Costa y Javier Rodríguez; por Trabajadores, Walter Correa, Cecilia Cecchini y Claudia Lázaro; por Mujeres y Diversidades, Estela Díaz, Pate Palero, Mónica Menini e Iris Pezzarini; mientras que por Cultura participaron Victoria Onetto, Lorena Riesgo, Ernesto Bauer, Gianni Buono y Majo Malvares.
En tanto, por Deportes expuso Cristian Cardozo; por Derechos Humanos, Victoria Montenegro; por Juventudes participaron Ayelén López, Aylen Katopodis, Macarena Kunkel, Constanza Schmukler, Sol Maluendez, Helena Gela, Micaela Ortiz, Diego Arellano, Mateo Camacho, Micaela Capece, Ángeles Sánchez, Jonathan Da Cruz y Brenda Vargas. Además, por Organizaciones estuvieron Cholo Ancona, Adrián Grana, José Campagnoli, Chuky Menéndez, Omar Furlán, Fernando Coronel, Ana Luz Balor y Pablo Vera; por el CEDAF, Mara Ruiz Malec, Pablo Ceriani y Agustín Simone; mientras que el espacio Internacional estuvo representado por Carlos Bianco.
“Axel tiene vocación de ser presidente”, dijo a La Tecla uno de los integrantes de la reunión al comentar que el discurso de cierre del Gobernador fue “ordenador para los tiempos que vivimos”. En relación a la interna, contó que reforzó la idea de no entrar en discusiones directas con el kirchnerismo.
Otro de los asistentes detalló que “nos dijo que respondamos con gestión y propuestas” con la idea de “mostrarle a la gente que no es una discusión de la casta”. Es que, según indicó, había preocupación por lo acontecido en la sesión del Senado bonaerense en la que tanto Sergio Berni como Mario Ishii destrozaron a Kicillof con duros cuestionamientos.
En ese sentido, aclaró que el propio Kicillof envió un mensaje a cada uno de los cinco senadores (Ayelén Durán, Pedro Borgini, Jorge Paredi, Fernando Coronel y Germán Lago) para que no respondieran las críticas del cristinismo. De este modo, contuvo a quienes solicitaban una actitud diferente de cara a la disputa interna en el peronismo.
Una tercera voz dio a conocer que durante el discurso del primer mandatario refrescó que “el surgimiento del MDF es producto del fracaso de Milei y del gobierno de Alberto”. Además, explicó que en otro pasaje sostuvo que “el debate interno es necesario, pero no responde a las necesidades de lo que le pasa a la gente”
Sobre el vínculo con Cristina Fernández, resaltó que “Axel nos dijo que el problema no es ir a ver a Cristina, que su es posición es clara y que en el próximo gobierno popular no puede haber presos políticos”. A su vez, completó: “No se puede invertir el orden de los factores: primero hay que ser gobierno y después resolver problemas”. También nos ordenó que “no caigamos en provocaciones y no respondamos”.
El local de La Patria es el Otro fue el escenario de la cumbre del MDF en La Plata
En cuanto a las perspectivas del MDF, el camino a desandar incluye el diálogo con distintos sectores para alimentar la estructura tanto a nivel provincial como nacional. Por ese motivo, buscarán aceitar el contacto tanto con dirigentes de los PJ locales como con sectores que se encuentran por fuera del peronismo.
Luego de la visita a Corrientes, donde Kicillof se reunió con su par Juan Pablo Valdés, aparecen nuevos desembarcos en el horizontes. Este medio pudo saber que hay una invitación del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, para que realice una visita en la provincia del norte. Así, sumaría un nuevo puente con otro mandatario radical.
En tanto, mientras sostiene contacto con caciques del peronismo del interior, en Chubut se abre una puerta con dirigentes del justicialismo. Tal como lo adelantó La Tecla tiempo atrás, la provincia gobernada por Ignacio Torres aparece en el radar del MDF para arrebatársela al mandatario macrista y aliado de Javier Milei.
Por lo pronto, la vicegobernadora, Verónica Magario, participó del encuentro del Parlamento del Norte Grande en Santiago del Estero. “Las provincias estamos trabajando para recuperar el federalismo y revertir la caída de fondos que recibimos desde el Gobierno Nacional”, manifestó.
Asimismo, remarcó que “fui invitada como presidenta del Fovira a participar del Parlamento del Norte Grande, que reúne a las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Estas jornadas son esenciales para instar la cooperación de los gobiernos y construir un futuro más próspero y esperanzador para todo el pueblo argentino”.
Tras finalizar el encuentro, la discusión política se trasladó a la gobernación bonaerense y Kicillof abrió las puertas a la mesa política del MDF. Allí fueron Andrés Larroque, Carlos Bianco, Jesica Rey, Cristina Alvarez Rodríguez, Gabriel Katopodis, Walter Correa, Alberto Descalzo, Julio Pereyra, Fernando Espinoza, Mariano Cascallares, Javier Rodríguez, Jorge Ferraresi, Mario Secco y Daniel Gollán.
En este marco, Kicillof busca cerrar una semana en la que la guerra con La Cámpora mostró su cara más cruda tanto con las declaraciones de Máximo Kirchner en el Parque Lezama como con lo acontecido en el Senado bonaerense. La orden a la tropa fue clara y les encomendó no entrar en lo que considera el barro internista. El escenario queda abierto con discusiones de fondo sin saldar y un largo camino hacia el 2027.