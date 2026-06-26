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RARAS ALIANZAS

Votando con el enemigo x 2: cuatro bloques y manos levantadas que sorprendieron

La Libertad Avanza quiso removar a la delegada del Concejo Deliberante en la Cooperativa eléctrica. La propuesta fue rechazada aunque quedaron dos fotos curiosas: La Cámpora votando junto a los libertarios y la UCR, ferzo opositora a la intendenta Gentile, acompañando al PRO.

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Votando con el enemigo x 2: cuatro bloques y manos levantadas que sorprendieron
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Una doble y llamativa coincidencia en el voto sorprendió en el Concejo Deliberante de 9 de Julio, cuando se trató en el recinto un pedido de remoción del representante de ese cuerpo ante la Cooperativa eléctrica local.

La iniciativa del bloque de La Libertad Avanza apuntaba a desplazar a María Cecilia Novelino, figura vinculada al peronismo, que representa al Concejo ante la entidad. La votación se realizó de manera nominal y terminó siendo rechazada por el resto del cuerpo deliberativo.

Los libertarios adujeron que la realidad política ha cambiado y que, como primera minoría en el deliberativo nuevejuliense, les corresponde designar al representante del Concejo en esa empresa.

Con el proyecto sobre la mesa, Fuerza Patria, la Unión Cívica Radical y el oficialismo local (los radicales son feroces opositores al Ejecutivo de María José Gentile, del PRO) se unieron en el rechazo a la propuesta, lo que permitió sostener la continuidad de Novelino y frenar su desplazamiento. Primera curiosidad.

La segunda de las consecuencias extrañas de la votación, y que no pasó desapercibida, fue el acompañamiento de la edil Malena Defunchio, de La Cámpora, y de Julia Crespo, del sector referenciado en el ex intendente y ex legislador Horacio Delgado, a la postura de los libertarios.
 

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