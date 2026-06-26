Volver | La Tecla Municipios 27 de junio de 2026 RARAS ALIANZAS

Votando con el enemigo x 2: cuatro bloques y manos levantadas que sorprendieron

La Libertad Avanza quiso removar a la delegada del Concejo Deliberante en la Cooperativa eléctrica. La propuesta fue rechazada aunque quedaron dos fotos curiosas: La Cámpora votando junto a los libertarios y la UCR, ferzo opositora a la intendenta Gentile, acompañando al PRO.

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