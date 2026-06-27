Con Messi en el banco, Argentina enfrenta a Jordania y cierra la fase de grupos

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Con rival confirmado para la próxima fase y con el primer puesto del grupo asegurado, la Selección Argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 que tiene cinco de seis selecciones sudamericanas con el boleto asegurado a la siguiente instancia.
El partido se disputará en el estado de Arlington, en Dallas, comenzará a las 23 hora de nuestro país, con el arbitraje del rumano István Kovács, ante una multitud de argentinos que colmarán el AT&T Stadium de Arlington. Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi irá al banco de suplentes y recibirá descanso. “Leo va a ir al banco. Va a arrancar después”, declaró el técnico ante la pregunta de Enrique Macaya Márquez.
El capitán de la selección no será titular luego de anotar todos los goles de la selección para lograr la clasificación a la próxima ronda, donde espera el combinado de Cabo Verde, sorpresa de esta edición mundialista.
Si bien, el 10 irá al banco, Scaloni todavía no confirmó el 11 inicial para enfrentar a Jordania. Hay varias chances de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez sean titulares, además de que el DT le dará descanso a Cristian “Cuti” Romero, debido al golpe que sufrió en la última presentación frente a Austria.
El equipo para enfrentar a Jordania se compone de la siguiente manera: Dibu Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Gio Lo Celso; Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Pese a que todavía resta definirse la fase de grupos, Argentina ya conoce a su rival de 16avos de final del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado de Scaloni se enfrentará a Cabo Verde, revelación absoluta de la Copa del Mundo tras dejar afuera nada más y nada menos que a la selección de Uruguay.