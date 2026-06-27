Volver | La Tecla Nacionales 27 de junio de 2026 MUNDIAL 2026

Con Messi en el banco, Argentina enfrenta a Jordania y cierra la fase de grupos

Lionel Scaloni le dará descanso al goleador del mundial para la última fecha del grupo J. La dupla Álvarez – Martínez de arranque mientras Cabo Verde espera en 16avos

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir