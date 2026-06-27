Volver | La Tecla Municipios 27 de junio de 2026 HORROR EN CASTELAR

Asesinaron a una exconcejal de Morón y su hijo quedó detenido como principal sospechoso

Graciela Martínez, abogada y exintegrante del Concejo Deliberante de Morón, fue encontrada enterrada en el patio de su vivienda de Castelar. La investigación apunta a su hijo de 25 años, quien ya estaba detenido por un presunto intento de homicidio contra su padre.

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