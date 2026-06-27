Apps
Sábado, 27 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
HORROR EN CASTELAR

Asesinaron a una exconcejal de Morón y su hijo quedó detenido como principal sospechoso

Graciela Martínez, abogada y exintegrante del Concejo Deliberante de Morón, fue encontrada enterrada en el patio de su vivienda de Castelar. La investigación apunta a su hijo de 25 años, quien ya estaba detenido por un presunto intento de homicidio contra su padre.

GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Asesinaron a una exconcejal de Morón y su hijo quedó detenido como principal sospechoso
Compartir

La investigación por el crimen de Graciela Martínez, exconcejal de Morón y reconocida abogada, generó una fuerte conmoción en Castelar luego de que su cuerpo fuera hallado enterrado en el fondo de su vivienda. La principal hipótesis judicial señala como autor del hecho a su hijo, Carlos Ignacio Costa Martínez, de 25 años, quien permanece detenido.

Martínez tenía 54 años y había ocupado una banca en el Concejo Deliberante de Morón entre 2001 y 2003. Tras su paso por la política continuó desarrollando su actividad profesional como abogada e, incluso, participó de encuentros internacionales vinculados a esa profesión.

Quienes la conocían la describieron como una persona muy comprometida con su familia. Vecinos del barrio aseguraron que mantenía un vínculo muy cercano con su hijo y que, pese a vivir sola en una casa ubicada sobre la calle Arrecifes, él la visitaba con frecuencia. También recordaron que solía preparar comidas especialmente para cuando el joven iba a verla.

El hallazgo del cuerpo se produjo durante un allanamiento ordenado por la Justicia. La medida fue impulsada luego de que un amigo del sospechoso se presentara ante la Policía y asegurara que el joven le había confesado el asesinato. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron el cadáver enterrado en un pozo de varios metros de profundidad y envuelto en bolsas de consorcio, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos para recuperarlo.

Al momento del descubrimiento, el hijo de la víctima ya estaba arrestado en una dependencia policial de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de haber intentado asesinar a su padre, de 89 años.

De acuerdo con la principal línea investigativa, el joven habría asesinado primero a su madre, ocultado el cuerpo en el patio de la vivienda y, posteriormente, atacado a su padre, episodio que derivó en su detención antes de que se descubriera el crimen. La causa continúa bajo investigación para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

LEGISLATURA

Senado: ingresaron proyectos importantes y lo que quedó pendiente en una sesión caliente

La interna peronista se llevó todos los flashes en la primera sesión ordinaria de la Cámara Alta. El ejecutivo envió tres proyectos de ley y tomaron estado parlamentario algunas iniciativas opositoras.

NOTICIAS MÁS VISTAS

De brillar con Jorge Guinzburg a un trágico final: el adiós a Ernestina País

La familia de Ernestina Pais: Benicio, Federica y la ausencia de su padre

Crece la incertidumbre por la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno

Votando con el enemigo x 2: cuatro bloques y manos levantadas que sorprendieron

El oscuro historial al volante de Ernestina Pais: licencia inhabilitada y 22 infracciones ocultas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET