Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

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La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados sin vida luego de permanecer desaparecidos durante más de 70 horas tras los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles pasado. La noticia fue confirmada este sábado por compañeros del jugador y por el club donde milita, que expresó sus condolencias a la familia.
Las víctimas fueron identificadas como Yanina Maranella, esposa del defensor cordobés, y sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo. Los tres se encontraban en el complejo residencial Cumanagotto, en la zona de Playa Grande, una de las áreas más afectadas por los sismos, cuando el edificio se derrumbó.
El primer anuncio fue realizado por el futbolista Edson Tortolero a través de sus redes sociales. “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, comunicó, al tiempo que agradeció el trabajo de rescatistas, voluntarios, futbolistas e instituciones que participaron de la búsqueda.
Desde el #DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. 🇻🇪
Poco después, el Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó oficialmente el fallecimiento de la familia del jugador y pidió respeto para sus allegados.
Al momento del terremoto, Trejo se encontraba en Caracas junto al plantel de su equipo para disputar la primera fecha de la Copa Venezuela. Cuando recibió la noticia, regresó inmediatamente a La Guaira y encontró el edificio donde vivía su familia completamente destruido.
Desde ese momento, el defensor de 38 años participó activamente del operativo de búsqueda junto a familiares, compañeros y rescatistas. También utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y mantener la esperanza de encontrar con vida a su esposa e hijos. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos”, había escrito tras el derrumbe.
La búsqueda estuvo marcada por grandes dificultades debido a la magnitud de la tragedia, la falta de comunicación y los problemas logísticos en la zona afectada. Jugadores de distintos clubes venezolanos colaboraron en la remoción de escombros, mientras la familia del futbolista esperaba novedades.
Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 provocaron graves daños en distintas zonas de Venezuela, especialmente en La Guaira y Caracas, con cientos de edificios afectados y miles de personas damnificadas. Hasta el momento, se confirmó un saldo de al menos 1.430 muertos y más de 4.300 heridos.