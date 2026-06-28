Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de junio de 2026 GOLPE AL BOLSILLO

Julio llega con nuevos aumentos en transporte, alquileres, tarifas y servicios esenciales

El comienzo del mes de julio vendrá con aumentos en rubros clave de la economía cotidiana y ajustes vinculados a la inflación. Los detalles.

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir