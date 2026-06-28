Julio llega con nuevos aumentos en transporte, alquileres, tarifas y servicios esenciales

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El inicio de julio estará marcado por una nueva actualización de precios que impactará en los gastos mensuales de los hogares. Transporte público, alquileres, medicina prepaga y servicios públicos tendrán incrementos a partir del 1° del mes, luego de que el INDEC informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo.
Uno de los principales aumentos se dará en el transporte público. En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo subirá un 4,1%, llevando la tarifa mínima a $1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 km tendrá un valor de $ 1.189,39, el de 6 a 12 kilómetros $ 1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $ 1.585,89. El esquema continuará vigente durante un año y contempla la inflación del período más un adicional de dos puntos porcentuales.
En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo para recorridos cortos pasará a costar $822,18, mientras que el subte aumentará a $1.621 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada y alcanzará los $2.541 para usuarios sin nominalización.
En cuanto a los alquileres, quienes todavía tienen contratos regidos por la antigua Ley de Alquileres deberán afrontar una actualización anual cercana al 31,54%, calculada según el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. En los acuerdos ajustados por IPC, las subas dependerán de la periodicidad pactada y podrán ubicarse entre el 8,1% trimestral, el 11% cuatrimestral y el 16,7% semestral.
La salud privada también sufrirá aumentos, ya que varias empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados aumentos cercanos al 2,9%, en un contexto de actualización de cuotas tras los cambios regulatorios aplicados en el mercado de la salud privada.
En cuanto a los servicios públicos, las tarifas de gas aumentarán un promedio del 2,81% en todo el país, en un período donde el consumo suele crecer por las bajas temperaturas. La electricidad también tendrá ajustes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires el incremento promedio será del 1,5%, mientras que en la provincia de Buenos Aires las distribuidoras aplicarán nuevas modificaciones en los cargos fijos y variables. Los cargos fijos aumentarán entre un 5% y un 8%, mientras que la tasa variable subirá un 2%, cifras que dependen de la compañía distribuidora del usuario.
Además, las boletas de agua y cloacas de AySA tendrán una suba del 3% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Con estos aumentos, julio concentrará nuevas actualizaciones sobre servicios básicos que forman parte del presupuesto cotidiano de las familias.