Cronograma de pago de sueldos y aguinaldo: cuándo cobran los estatales bonaerenses

EJECUCION PRESUPUESTARIA
La Tecla
Redacción
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|Fecha cobro del personal
|ORGANISMOS
|Según cronograma de la jurisdicción
|Instituto de Previsión Social
|30 de JUNIO
|Dirección de Vialidad
|OCEBA
|Instituto de la Vivienda
|01 de JULIO
|Ministerio de Seguridad
|Servicio Penitenciario
|Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
|Patronato de Liberados
|Instituto Provincial de Lotería y Casino
|Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
|02 de JULIO
|Ministerio de Salud
|Caja de Policía
|03 de JULIO
|Fiscalía de Estado
|Junta Electoral
|Tribunal de Cuentas
|Asesoría General de Gobierno
|Secretaría General
|Coordinación General Unidad Gobernador
|Ministerio de las Mujeres y Diversidad
|Ministerio de Economía
|Contaduría General de la Provincia
|Tesorería General de la Provincia
|Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
|Fondo Provincial de Puertos
|Mrio. De Desarrollo Agrario
|Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
|Consejo de la Magistratura
|Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
|Mrio. de Gobierno
|Mrio. de Trabajo
|Defensoría del Pueblo
|Mrio. De Comunicación Pública
|Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
|Autoridad del Agua
|Comisión de I. Científicas (CIC)
|Comisión por la Memoria
|Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
|Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
|Ente Adm. Astilleros Río Santiago
|Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
|Poder Legislativo
|Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
|Universidad Provincial de Ezeiza
|Jefatura de Asesores del Gobernador
|Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
|Mrio. de Ambiente
|Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
|Ministerio de Transporte
|Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
|Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
|06 de JULIO
|Poder Judicial
|07 de JULIO
|Direccion General de Cultura y Educacion
|DiPrEGeP