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SE TERMINA LA ESPERA

Cronograma de pago de sueldos y aguinaldo: cuándo cobran los estatales bonaerenses

La Tesorería General bonaerense oficializó el calendario de pago de los haberes de junio junto con la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Los depósitos comenzarán el 30 de junio y se extenderán hasta el 7 de julio, según el organismo y la dependencia de cada trabajador.

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Cronograma de pago de sueldos y aguinaldo: cuándo cobran los estatales bonaerenses
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el cronograma de pago de los salarios correspondientes al mes de junio, que incluirán el depósito de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. La información fue oficializada por la Tesorería General bonaerense, que estableció un esquema de pagos escalonado entre el 30 de junio y el 7 de julio para los trabajadores de la administración pública provincial.

De esta manera, los empleados públicos percibirán en una misma acreditación tanto el sueldo mensual como el medio aguinaldo. El cronograma alcanza a trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, docentes, auxiliares de la educación, personal de Salud, integrantes del Poder Judicial, del Servicio Penitenciario, de la Policía Bonaerense y otros organismos provinciales.

El calendario comenzará el martes 30 de junio con el pago a la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda.

El miércoles 1 de julio cobrarán los trabajadores del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y la Caja de Policía.

El jueves 2 de julio será el turno del Ministerio de Salud y de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), por lo que en esa jornada percibirán sus haberes los médicos y el resto del personal sanitario dependiente de la Provincia.

El viernes 3 de julio cobrarán la Fiscalía de Estado, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General, el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), el Organismo Provincial de Contrataciones y otras dependencias de la administración central.

El lunes 6 de julio recibirán sus haberes los trabajadores del Poder Judicial.

Finalmente, el martes 7 de julio se completará el cronograma con el pago a los docentes y auxiliares de la Dirección General de Cultura y Educación, junto con el personal de universidades provinciales y otros organismos educativos.

Con este esquema, la administración de Axel Kicillof abonará de manera conjunta el salario de junio y la primera cuota del aguinaldo a todos los trabajadores de la administración pública bonaerense, en un cronograma que se extenderá durante seis jornadas hábiles.

 
Fecha cobro del personal ORGANISMOS
   
Según cronograma de la jurisdicción Instituto de Previsión Social
30 de JUNIO Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
01 de JULIO Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
02 de JULIO Ministerio de Salud
Caja de Policía
03 de JULIO Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaría General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
06 de JULIO Poder Judicial
07 de JULIO Direccion General de Cultura y Educacion
DiPrEGeP

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