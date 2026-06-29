"¿Cómo gasta la Provincia?": informe advierte por el nivel de déficit y ajuste en PBA
El ex senador bonaerense Marcelo Daletto presentó un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 y advirtió que la Provincia cerró con un rojo de $2,06 billones. A su vez, cuestionó el endeudamiento "sin autorización legislativa", la caída del gasto salarial y la reducción de fondos para los municipios.
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El ex senador provincial Marcelo Daletto difundió un informe sobre la ejecución presupuestaria bonaerense de 2025 en el que cuestionó la administración fiscal del gobernador Axel Kicillof. Según el trabajo, titulado "¿Cómo gasta la Provincia?", Buenos Aires terminó el ejercicio con un déficit financiero de $2,06 billones, equivalente al 6% de los recursos totales, y necesitó financiamiento por $3,28 billones para cubrir tanto el rojo fiscal como los vencimientos de deuda.
De acuerdo con el documento, durante 2025 la Provincia gastó $36,57 billones y recaudó $34,51 billones. Daletto sostuvo que el déficit creció un 4% en términos reales respecto al año anterior y afirmó que fue cubierto mediante nuevo endeudamiento y la venta de activos financieros.
“En 2025 la Provincia gastó $36,57 billones y recaudó $34,51 billones, lo que arrojó un déficit financiero de -$2,06 billones, una cifra equivalente al 6% de los recursos totales. Ese rojo, cubierto con endeudamiento y con la liquidación de activos financieros, creció un 4% real respecto del déficit del año anterior”, señaló Daletto.
En este contexto, el ex legislador también cuestionó la demora en la publicación de la información presupuestaria. Señaló que el Ejecutivo provincial continúa incumpliendo los plazos previstos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a difundir la ejecución presupuestaria trimestral con un rezago máximo de tres meses.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al financiamiento del déficit. Daletto sostuvo que, además del rojo financiero de $2,06 billones, la Provincia debió afrontar amortizaciones de deuda por $1,21 billones, lo que elevó las necesidades de financiamiento a $3,28 billones. Según precisó, el 73% de ese monto se cubrió con $2,40 billones de nuevo endeudamiento y el 27% restante mediante la liquidación de activos financieros, y aseguró que esa toma de deuda se realizó sin autorización legislativa.
Respecto de los ingresos, el informe destaca que los recursos crecieron apenas 1,4% en términos reales durante 2025. Mientras que los envíos provenientes de la Nación aumentaron 2,4% y se consolidaron como un respaldo para las cuentas bonaerenses, los recursos propios registraron un incremento de 0,6%, impulsados por una mejora real del 1,8% en la recaudación tributaria.
"Los recursos alcanzaron $34,51 billones, con un crecimiento del 1,4% en términos reales. Los envíos de Nación aumentaron 2,4% real y se transformaron en un sostén indispensable para la Provincia, mientras que los recursos propios crecieron 0,6% real, impulsados por una recaudación tributaria que subió 1,8% en términos reales”, explicó Daletto.
En materia de gasto, Daletto puso el foco sobre la evolución de la masa salarial del Estado provincial. Según el informe, el gasto en personal cayó un 0,3% en términos reales durante 2025, luego del retroceso del 18,5% registrado el año anterior, y pasó a representar el 40,2% del presupuesto total, la menor participación de los últimos años.
El ex senador comparó además la evolución del gasto salarial bonaerense con la de otras jurisdicciones. Mientras Buenos Aires volvió a perder frente a la inflación, indicó que la masa salarial creció en términos reales un 1,5% en la Ciudad de Buenos Aires, un 5,9% en Santa Fe, un 12,3% en Córdoba y un 14% en Mendoza, frente a un promedio del 6% para el conjunto de las provincias. Con esos datos, sostuvo que Kicillof fue "el gobernador que más ajustó el gasto en personal".
El documento también advierte sobre el impacto en los municipios. Según los datos consolidados de la Contaduría General, las transferencias totales a las comunas disminuyeron un 3,2% en términos reales durante 2025, luego de haber caído un 4,3% el año anterior, una situación que, según Daletto, deteriora las finanzas de los gobiernos locales.
Respecto al impacto sobre los distritos: “Con los datos definitivos de la Contaduría General, las transferencias totales a los municipios volvieron a caer 3,2% real en 2025, tras el desplome del 4,3% de 2024. Es un ajuste que condiciona severamente las cajas locales”.
Por último, el informe establece una comparación entre la inversión en obra pública y los recursos provenientes del Consenso Fiscal de 2017. Según Daletto, la Provincia destinó $1.894.401 millones a obras públicas durante 2025, una cifra prácticamente idéntica a los $1.897.487 millones que recibió por ese acuerdo fiscal. A partir de esa equivalencia, afirmó que "la obra pública que ejecutó Axel la terminó pagando la estructura de financiamiento federal que recuperó María Eugenia Vidal".