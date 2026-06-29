Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 EJECUCION PRESUPUESTARIA

"¿Cómo gasta la Provincia?": informe advierte por el nivel de déficit y ajuste en PBA

El ex senador bonaerense Marcelo Daletto presentó un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 y advirtió que la Provincia cerró con un rojo de $2,06 billones. A su vez, cuestionó el endeudamiento "sin autorización legislativa", la caída del gasto salarial y la reducción de fondos para los municipios.

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