Marco Antonio Caponi interpretará a Charly García en la serie Fantasy

Marco Antonio Caponi interpretará a Charly García en Fantasy, la serie biográfica que retratará la vida del icónico músico argentino.El anuncio se confirmó a través de imágenes y un video publicados por el propio actor en sus redes sociales, donde se lo ve caracterizado como el artista con un gran parecido físico.La serie, que lleva el nombre de una de las canciones más emblemáticas de García, constará de ocho episodios y se encuentra actualmente en etapa de rodaje. Su estreno está previsto para 2027.En el material compartido, Caponi aparece cantando un fragmento de Rasguña las piedras junto a Benjamín Amadeo, quien interpreta a Nito Mestre, recreando la época de Sui Generis.El actor expresó su entusiasmo por el proyecto: “Se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA. Esto es un sueño hecho realidad”.Caponi aseguró que esta será “la bomba de mi vida” y que se trata de “los mejores ocho episodios de la vida de Carlitos”.Además del protagonista, el elenco cuenta con la participación de Ezequiel Campa, quien también expresó su orgullo por formar parte del proyecto.Aunque aún se mantienen en reserva detalles de la trama, se sabe que la serie incluirá recreaciones de los momentos más importantes de la carrera y vida personal de Charly García, combinando elementos biográficos con toques de fantasía.