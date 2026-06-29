El Gobierno le bajó el precio a proyectos del kirchnerismo y la interna no cesa
Desde el Poder Ejecutivo hablaron sobre las dos iniciativas que presentó un sector del oficialismo para declarar emergencias alimentaria y de salud. La tensión entre el kicillofismo y el cristinismo continúa a pesar de las sugerencias de Axel Kicillof.
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Las diferencias internas en el peronismo de la provincia de Buenos Aires se expresan en todos los territorio y la gestión de Axel Kicillof no queda exenta. Desde el kirchnerimso cada vez son más fuertes las criticas hacia la administración que lidera el Gobernador y la Legislatura es una caja de resonancia para tales planteos. Desde el Poder Ejecutivo respondieron a cuestionamientos y sigue la polémica.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue consultado por La Tecla en su habitual conferencia de prensa por los proyectos presentados por el senador, Mario Ishii, para declarar la emergencia alimentaria y de salud. En medio de la orden del Gobernador para no alimentar al interna a cielo abierto, la respuesta llegó con un tono que ya generó bronca en el entorno del vicepresidente de la Cámara de Senadores.
"Respecto a los proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria, nosotros queremos agradecer la preocupación que puedan tener algunos legisladores por estos temas”, dijo el funcionario. Asimismo, indicó que “nosotros todas las semanas y todos los días tenemos esa preocupación y gestionamos todos los días en ese sentido”.
En tanto, expresó que “los que son intendentes también lo saben” y retiró que desde el Gobierno provincial trabajan “para que la población de la provincia de Buenos Aires pueda acceder a alimentación, tenga empleo, pueda acceder a medicamentos”. Hasta ahí la respuesta venía dentro de carriles protocolares por parte del kicillofismo.
Más adelante, Bianco optó por condimentar el panorama y consideró que “lo cierto es que, más allá de las intenciones de cada uno, difícilmente se solucione un problema de esta magnitud con una ley”. Entonces, sentenció: “Lo que hace falta son los recursos que le quitó el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires”.
En una clara alusión a la vestimenta característica de Mario Ishii, disparó: “Si el poncho no aparece, difícil que el chancho chifle”. El Ministro de Gobierno cerró su respuesta con un tono en el que plantea que los entredichos continuarán entre el cristinismo y el kicillofismo.
En la última sesión del Senado bonaerense, el vicepresidente primero de la Cámara protagonizó una de las intervenciones más críticas hacia la administración provincial y reclamó la declaración de las emergencias alimentaria y sanitaria. "No puede haber hambre en la provincia de Buenos Aires", sostuvo durante el debate, al advertir que "la gente no tiene para comer" y que la crisis social requiere una respuesta extraordinaria por parte del Estado.
En ese marco, el exintendente de José C. Paz insistió en que su iniciativa no buscaba confrontar con el Gobierno provincial, sino "darle herramientas" para enfrentar la crisis. Sin embargo, también dejó en claro que la situación "es desesperante" y cuestionó que miles de bonaerenses no puedan acceder a alimentos ni a medicamentos. "No podemos mirar para otro lado", afirmó.
Las declaraciones de Ishii volvieron a dejar al descubierto las tensiones entre el cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro. Mientras el senador reclamó que "el hambre no espera" y defendió la necesidad de aprobar las emergencias para reforzar la asistencia estatal, desde el entorno de Axel Kicillof evitaron responder en el recinto.
Por su parte, Axel Kicillof transmitió puertas adentro del MDF una orden clara en función de construir políticamente el espacio. El Gobernador pidió explícitamente bajar el tono de la confrontación con el kirchnerismo y evitar responder a las críticas públicas.
Según reconstruyó La Tecla a partir de distintos participantes del encuentro, Kicillof sostuvo que la prioridad debe ser "responder con gestión y propuestas" para que la discusión interna no eclipse los problemas de la ciudadanía. Incluso, tras los fuertes cuestionamientos que Sergio Berni y Mario Ishii lanzaron durante la última sesión del Senado, el mandatario se comunicó con los cinco senadores alineados con el MDF para pedirles que no contestaran las embestidas del cristinismo.
"No caigamos en provocaciones y no respondamos", fue una de las definiciones que el Gobernador dejó durante el cierre del encuentro. También remarcó que el debate interno "es necesario", pero advirtió que "no responde a las necesidades de lo que le pasa a la gente". Sin embargo, la respuesta pública de Bianco a los proyectos impulsados por Ishii, con la chicana sobre el "poncho" y el "chancho", volvió a dejar en evidencia que la tregua interna continúa siendo difícil de sostener.