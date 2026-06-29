Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 EN EL SENADO

Por Andrés Sosa

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El Gobierno le bajó el precio a proyectos del kirchnerismo y la interna no cesa

Desde el Poder Ejecutivo hablaron sobre las dos iniciativas que presentó un sector del oficialismo para declarar emergencias alimentaria y de salud. La tensión entre el kicillofismo y el cristinismo continúa a pesar de las sugerencias de Axel Kicillof.

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