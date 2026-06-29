Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

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Avanzan los cambios para sancionar las reelecciones indefinidas de intendentes

El oficialismo chubutense encontró una salida elegante para no ir en contra de la iniciativa de uno de los suyos y quien puso la firma fue la peronista aliada Mariela Williams. Será tratada en la sesión del jueves y generará un fuerte debate con la oposición. La letra fina y la cocina de este cambio que modifica las reglas de juego de cara a las elecciones 2027

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