Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de junio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Kicillof vuelve a buscar financiamiento de corto plazo con Letras del Tesoro

La Provincia lanzó una nueva emisión dentro del programa 2026 por hasta $10.000 millones. La operación será mediante licitación pública y los títulos tendrán vencimientos durante 2026 y 2027.

Compartir