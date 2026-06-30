Kicillof vuelve a buscar financiamiento de corto plazo con Letras del Tesoro
La Provincia lanzó una nueva emisión dentro del programa 2026 por hasta $10.000 millones. La operación será mediante licitación pública y los títulos tendrán vencimientos durante 2026 y 2027.
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El Gobierno bonaerense habilitó el sexto tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro 2026 y anunció una nueva licitación pública por hasta un valor nominal de $10.000 millones, con el objetivo de cubrir necesidades transitorias de caja y administrar el financiamiento de corto plazo.
La medida fue aprobada por la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía provincial, que estableció los términos y condiciones financieras de los instrumentos que emitirá la Tesorería General de la Provincia. La licitación se realizará a través de A3 Mercados S.A. mediante el sistema electrónico SIOPEL.
Según la resolución, las Letras podrán emitirse en uno o varios instrumentos, en pesos, con vencimientos durante 2026 o 2027, aunque en ningún caso podrán superar un plazo máximo de 365 días. La fecha de licitación quedó fijada para el 23 de junio de 2026, mientras que la emisión y liquidación se realizarán el 25 de junio.
Los títulos podrán ser integrados en efectivo -en pesos o dólares al tipo de cambio que se determine al momento de la operación- o mediante la entrega de otras especies financieras que sean aceptadas en la licitación. También podrán emitirse Letras a descuento o con cupón de interés, con tasas que podrán estar vinculadas a referencias como la Badlar o la TAMAR, además de alternativas con tasa fija.
La colocación se realizará mediante licitación pública bajo el sistema de subasta holandesa de precio único. Podrán participar agentes habilitados del mercado financiero y los inversores deberán canalizar sus ofertas a través de esas entidades.
La normativa establece además que las Letras contarán como garantía con la cesión de derechos de la Provincia sobre recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Los pagos serán gestionados a través de la Caja de Valores, con intervención del Banco de la Provincia de Buenos Aires como agente financiero.
La Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público quedó facultada para llevar adelante la licitación, recibir las ofertas, definir la adjudicación, aplicar eventuales prorrateos y comunicar los resultados. También podrá ampliar los montos adjudicados, declarar desierta la operación total o parcialmente y modificar fechas o condiciones financieras si las circunstancias del mercado lo requieren.
La emisión forma parte del Programa de Letras del Tesoro 2026 aprobado previamente por la Tesorería General bonaerense, que contempla autorizaciones de endeudamiento de corto plazo por hasta el equivalente a USD 550 millones y $89.500 millones durante el ejercicio.