 Falleció a los 74 años Victor Willis, el alma creativa detrás del himno “Y.M.C.A.” de Village People

La música mundial despide a uno de los artistas más emblemáticos de la era disco. Victor Willis, fundador, vocalista principal y coautor de los grandes éxitos de Village People, falleció a los 74 años, víctima de una enfermedad.La banda informó del deceso a través de un comunicado en Facebook: “Victor pasó el lunes 30 de junio de 2026 de una enfermedad corta pero agresiva. Se solicita privacidad”. Su esposa, Karen Willis, también confirmó la noticia y pidió respeto para la familia en este momento de duelo. Willis estaba a solo un día de cumplir 75 años.Nacido en Texas en 1951, Willis forjó su potente voz en el gospel y estudió actuación y danza antes de llegar a Broadway.Su encuentro con el productor Jacques Morali lo convirtió en el líder y rostro más visible del grupo, donde aportó su energía y talento como compositor.Fue coautor de auténticos himnos globales como “Y.M.C.A.”, “Macho Man”, “In the Navy” y “Go West”, canciones que llevaron a Village People a la cima de las listas internacionales y que siguen sonando en celebraciones, estadios y karaokes de todo el mundo.Aunque dejó la formación en 1980, regresó en 2017 tras resolver disputas por derechos de autor y se mantenía como el único miembro original en actividad.En los últimos meses había completado giras por Europa e India.