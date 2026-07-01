Una condición de Wanda Nara frenó el viaje de Icardi con sus hijas

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia autorizara al delantero a viajar a Miami. Sin embargo, el permiso quedó condicionado por una medida que, en los hechos, impidió que el viaje con sus dos hijas pudiera concretarse.



La resolución establece que Icardi puede salir del país sin restricciones, pero si desea compartir las vacaciones con Francesca e Isabella, será Wanda Nara quien deba acompañarlas hasta Estados Unidos, entregarlas a su padre y regresar luego a buscarlas para volver a la Argentina una vez finalizado el período acordado.



La decisión judicial busca garantizar el cumplimiento del régimen de cuidado de las menores en medio del conflicto que mantienen sus padres. El punto central de la controversia gira en torno a la salida del país de las niñas y a las garantías sobre su regreso.



Si bien Wanda manifestó que estaría dispuesta a cumplir con ese procedimiento, trascendió que puso como condición que Icardi se haga cargo de los gastos de los pasajes y el alojamiento durante su estadía en Miami. Esa exigencia derivó en un nuevo desacuerdo entre ambos y dejó el viaje, por el momento, en suspenso.



De esta manera, el futbolista conserva la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pero el deseo de compartir esas vacaciones con sus hijas dependerá de que ambas partes logren alcanzar un acuerdo sobre las condiciones fijadas por la Justicia y los aspectos económicos del traslado.