Seguridad y prioridades: millonaria compra de viruta y una empresa favorita cuestionada
Mientras persisten reclamos por inseguridad, falta de patrulleros y necesidades operativas en distintas áreas, el Ministerio de Seguridad bonaerense impulsa una licitación por más de $255 millones para adquirir viruta para equinos. El proceso incluso contempla futuras redeterminaciones de precios.
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Una vez más, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires vuelve al centro de la escena por una compra exorbitante. En esta oportunidad, la cartera puso en marcha una licitación privada para comprar 20.940 unidades de viruta de madera de pino destinadas a los equinos de la fuerza, con un presupuesto oficial de $255.468.000 y la posibilidad de que ese monto aumente mediante futuras redeterminaciones de precios.
La contratación corresponde al expediente EX-2025-45478108-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, identificado como proceso 170-0669-LPR26, bajo la modalidad de licitación privada. El pliego establece la compra de un único renglón compuesto por 20.940 paquetes de viruta de madera de corte fino tipo pino, destinados al mantenimiento de los caballos utilizados por la cartera de Seguridad.
El contrato tendrá una duración de 365 días y contempla expresamente la aceptación de redeterminaciones de precios, un mecanismo que en los últimos meses permitió que numerosas contrataciones públicas incrementaran significativamente su costo original.
Cuatro ofertas al momento
De acuerdo con el acta de apertura incorporada al expediente, la empresa Trosher S.A. es el único oferente y presentó cuatro variantes de oferta.
La propuesta más económica quedó incluso por debajo del presupuesto oficial, mientras que la más alta supera los $271 millones. A su vez, el precio unitario ofertado oscila entre $9.868 y $12.980 por paquete.
Un precio varias veces superior al valor comercial
Un relevamiento comercial muestra que un pack de viruta de madera para caballos de aproximadamente 15 kilos, con características similares a las exigidas en el pliego, puede conseguirse alrededor de $5.500 los 13 kilos. La diferencia implica que la Provincia prevé pagar más del doble del precio de referencia del mercado (121,6% por encima).
El precio de referencia en el mercado muestra packs de viruta de pino premium a menos de la mitad del valor unitario estimado por el Ministerio.
Incluso la oferta más económica presentada en la licitación supera en casi un 80% ese valor comercial, mientras que la propuesta más elevada lo excede en 136%, alimentando interrogantes sobre la razonabilidad del gasto y los criterios utilizados para fijar el presupuesto oficial.
Un viejo conocido
La firma Trosher S.A., que presentó las ofertas para esta licitación, ya había quedado bajo la lupa en otras contrataciones públicas. En 2022 fue la única adjudicataria de un proceso impulsado por el entonces ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, para renovar el mobiliario de las oficinas de la cartera. La compra incluyó 50 sillas regulables, 14 sillones ejecutivos, siete banquetas, 22 escritorios y dos mesas de reuniones por $10.963.526, en un procedimiento que no registró competencia de precios al haberse presentado una sola empresa.
Aquel expediente, identificado como 556-0237-CME22, fue cuestionado por el elevado gasto destinado al equipamiento de las oficinas ministeriales en un contexto de restricciones presupuestarias. El pliego justificaba la adquisición para "equipar las oficinas e instalaciones de la sede central" del Ministerio de Transporte, mientras que el mobiliario solicitado incluía sillones ejecutivos y sillas tapizadas en cuero ecológico.
Más recientemente, la empresa volvió a aparecer en otra contratación controvertida. En la Municipalidad de La Plata, a través de la gestión de Julio Alak, Trosher S.A. obtuvo la Licitación 68/2025 para proveer con 93 gazebos plegables al municipio por un total de $55.242.000, lo que implicó un costo de aproximadamente $594.000 por unidad. Sin embargo, un relevamientos de precios publicados en ese momento mostraban que productos de características similares podían conseguirse en comercios e Internet por valores de entre $145.000 y $235.000, es decir, menos de la mitad del precio abonado por la comuna.
Esos antecedentes vuelven a colocar a la empresa en el centro de la escena ahora que participa de una licitación del Ministerio de Seguridad para la provisión de viruta destinada a la caballería policial. En esta oportunidad, el presupuesto oficial asciende a $255.468.000 y las ofertas presentadas vuelven a ubicarse por encima de referencias comerciales del mercado, reavivando el debate sobre los criterios de fijación de precios y el control del gasto público en las contrataciones estatales.
Un gasto que vuelve a abrir el debate sobre las prioridades
La contratación aparece en un contexto donde distintos sectores vienen reclamando mayores inversiones para enfrentar problemas cotidianos vinculados con la seguridad pública.
Mientras continúan las demandas por más móviles policiales, equipamiento, combustible, mantenimiento de dependencias y recursos operativos, la cartera provincial proyecta destinar más de un cuarto de mil millones de pesos únicamente a la compra de viruta para la caballería.
A ello se suma que el propio pliego habilita posteriores redeterminaciones de precios, por lo que el gasto final podría terminar siendo superior al presupuesto actualmente previsto.
La compra se incorpora además a una serie de contrataciones de alto impacto económico impulsadas por el Ministerio de Seguridad durante 2026 que ya habían despertado cuestionamientos por el volumen de recursos comprometidos en insumos y adquisiciones específicas, en momentos en que persisten fuertes reclamos ciudadanos por la situación de la seguridad en distintos puntos de la provincia.