La Rosada reactiva el freezer legislativo tras el affaire Adorni
Zona fría, Banco Central, PASO e inviolabilidad privada: el combo que Milei quiere sancionar antes de que se enfríe el impulso oficialista.
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Javier Milei reclamó hoy a los legisladores de La Libertad Avanza que aceleren la sanción definitiva del recorte a la zona fría, el régimen que subsidia el consumo de gas en 94 ciudades bonaerenses. La medida, que ya tiene media sanción de Diputados desde el 20 de mayo, apunta ahora al Senado, donde el oficialismo cree contar con los votos necesarios para convertirla en ley.
El pedido se dio en el marco de una reunión en el Salón Héroes de Malvinas con diputados, senadores y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que Milei buscó reactivar una agenda parlamentaria que había quedado paralizada por el escándalo de Manuel Adorni. Además de la zona fría, el temario incluyó la ley de inviolabilidad privada —que acelera los desalojos de inquilinos y quita límites a la compra de tierras por extranjeros—, la eliminación de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El ajuste sobre la zona fría le permitiría al Estado ahorrar unos $250.000 millones, pero a cambio de un fuerte impacto en los bolsillos: 1.240.000 hogares bonaerenses pagarán entre un 30% y un 50% más en sus facturas de gas.
El encuentro marcó además el debut de una nueva mesa política oficialista, integrada por Santilli, Karina Milei, el vocero Adrián Ravier, el secretario de Comunicación Fabián Fernández, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, el titular de Diputados Martín Menem, la jefa del interbloque libertario en el Senado Patricia Bullrich, y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem.
Karina Milei tuvo un rol destacado: junto al presidente, pidió priorizar la zona fría y avanzar con cambios en la ley de Inocencia Fiscal, cuyo trámite había quedado trabado por el uso que Adorni hizo de ese régimen para esquivar sanciones por incumplimientos impositivos. Su presencia activa en la mesa política implica además una novedad: por primera vez, la hermana del presidente interviene de forma directa sobre el funcionamiento de los bloques parlamentarios libertarios.