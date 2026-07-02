Rescatan a Hernán Gil, el sobreviviente que pasó una semana bajo los escombros
En un operativo internacional, los rescatistas lograron extraer con vida a un vigilante de 43 años que permaneció atrapado bajo las ruinas de un edificio
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Entre aplausos, abrazos y lágrimas de emoción, Hernán Gil emergió de los escombros convertido en símbolo de esperanza en medio de la tragedia que azotó a Venezuela.
El hombre de 43 años y vigilante de profesión, fue rescatado en camilla del edificio de siete pisos donde se encontraba trabajando cuando dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa del país.
De esta manera, permaneció atrapado durante más de ocho días en la zona más afectada del estado de La Guaira:“Esto es verdaderamente un milagro”, declaró su esposa, Gusbimar González, a la agencia AFP.
Según relató, Gil estaba en su garita de vigilancia cuando el movimiento sísmico desplazó la estructura, quedando protegido entre las paredes. “Él no se golpeó, no tiene traumatismos. Logró esconderse debajo de una mesa y una silla”, agregó.
Los equipos de rescate de Estados Unidos, Chile, México, El Salvador, Costa Rica, Portugal y Venezuela trabajaron de forma ininterrumpida durante más de tres días. Le suministraron agua y aire a través de sondas y mangueras mientras excavaban un túnel de casi tres metros para llegar hasta él.
El operativo culminó en la tarde de este jueves cuando unas treinta personas removieron los últimos escombros del estacionamiento del edificio.
Asimismo, el ciudadano fue trasladado de inmediato en ambulancia al hospital en Caracas, a unos 40 kilómetros de distancia.
Hasta el momento, los sismos han dejado más de 2.300 muertos y miles de desaparecidos en el país. La historia de Hernán Gil se suma a los pocos milagros registrados en una de las peores tragedias naturales de la historia reciente de Venezuela.