Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2026 NOTA DE TAPA

"Estamos encasillados en el pasado": Abal Medina advirtió por el "exceso de internismo"

El exfuncionario Abal Medina cuestionó la interna del PJ, pidió discutir propuestas y destacó a Kicillof como candidato, aunque reclamó más iniciativa y un proyecto de futuro. En relación al presente del peronismo, Medina advirtió: "me parece que hay un exceso de internismo".

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