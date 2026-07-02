"Estamos encasillados en el pasado": Abal Medina advirtió por el "exceso de internismo"
El exfuncionario Abal Medina cuestionó la interna del PJ, pidió discutir propuestas y destacó a Kicillof como candidato, aunque reclamó más iniciativa y un proyecto de futuro. En relación al presente del peronismo, Medina advirtió: "me parece que hay un exceso de internismo".
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-¿Cómo ves el presente del peronismo?
-Lo dije varias veces y algunos se enojan, pero frente a la situación que estamos viviendo en lo económico e institucional, que el peronismo esté con una interna tan personalizada, me parece una locura. A mí me da vergüenza cuando escucho compañeros o compañeras en esa sintonía. La gente que representamos espera que hablemos de otras cosas. Yo no digo que las internas no existen o no deben darse, pero hay que cuidar más las formas, los modos, hay que ser más responsables en el momento difícil que están viviendo los argentinos. No me gustó nada lo que pasó en el Senado, no me gustó nada el discurso de Máximo en Parque Lezama y no me gustaron nada las agresiones posteriores. Me parece que hay un exceso de internismo.
-¿Cómo se planta el partido frente a Milei?
-Estamos todos en contra, el problema es que hablamos tanto para adentro y de la discusión interna que mucha gente ni se entera, porque lo que escucha de nosotros es que tal puteó a tal. Entonces, más allá de que estemos todos peleando contra Milei, muchos ni lo notan porque estamos hablando de otra cosa.
-¿Kicillof debería plantarse un poco más?
-Yo creo que sí. No plantarse en términos de discusión interna, pero sí creo que él, cuando empezó a hablar con autonomía, dijo que había que interpretar nuevas canciones y a mí me pareció muy bien, porque sólo con los clásicos nuestros no nos basta y las canciones últimas requieren nuevos éxitos. Y él, frente a la crítica, se quedó un poquito corto, no salió a plantear esas nuevas canciones, que básicamente son propuestas para adelante, no simplemente recordar lo que hicimos bien en el pasado, sino cómo vamos a mejorar la vida de los argentinos en los próximos años. Lo que le falta a Axel es un poco eso.
-¿Y qué rol le ves a Cristina?
-Cristina está sufriendo una prisión y una proscripción absolutamente ilegítimas, así que está en una situación bastante compleja; por eso creo que todos los compañeros tenemos que decirlo y acompañarla. No es un tema para mezclar con las discusiones de liderazgos o candidaturas.
-¿La consigna “Cristina libre” en la campa-ña no es también un problema para el PJ?
-Esa consigna no puede ser nunca la central. Somos peronistas: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. La denuncia de la situación de Cristina tiene que ser parte de nuestra plataforma política, pero, como nos enseñó Perón, como decía Néstor y también dice Cristina, el eje son los problemas reales que tiene el pueblo argentino. No se puede poner cualquier cuestión, por más injusta que sea, por delante de lo central.
-¿Fuerza Patria tiene que ampliarse necesariamente para competir contra Milei?
-Creo que lo más importante es generar una idea de futuro, una propuesta para adelante, una propuesta que vuelva a enamorar a los argentinos, proponer una idea de futuro. Hoy por hoy Milei es un desastre, pero propone una idea de futuro. Y nosotros, entre el mal gobierno que terminamos con Alberto, y esta discusión interna, parece que estamos muy encasillados en el pasado. Lo más importante es tener una propuesta que vuelva a generar expectativas en la sociedad, y hacerlo con la mayor amplitud posible, pero también con claridad, no diluirlo. Siempre fui crítico de estas ideas “nos juntamos todos y después vemos”, hay que decir para qué nos juntamos, para qué queremos ganar la elección. Si no nos va a pasar como nos pasó con el Frente de Todos.
-¿Kicillof se apuró en mostrar su intención de ser candidato a presidente?
-No, para nada. Él pasa a ser un candidato simplemente por un análisis que todo el mundo hace. ¿Quién es el peronista que ocupa el lugar institucional más importante en la Argentina? ¿Y quién tiene condiciones objetivas para ser candidato? Nadie le critica su honestidad, ha demostrado capacidad de gestión; entonces, lo diga o no lo diga, es un candidato. ¿Eso quiere decir que todo el resto tiene que acompañarlo? No. ¿Que todos tienen que decir sos candidato? No. Tienen que presentarse en la PASO otros y otras, si tienen diferencias políticas, y discutir con él. Eso me parece perfecto. El tema es cuando se vuelve muy personal. Hay mucha cuestión personal en el sentido de que si alguien no llamó a alguien, o si hizo tal o cual cosa. No niego que para algunos tiene su importancia, pero no puede ser lo central en la discusión política.