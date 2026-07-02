Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Julio arrancó con fuerza: cuáles son los feriados que tuvieron luz verde de Provincia

El Gobierno bonaerense puso el gancho a la solicitud para declarar no laborable y feriados, los días en los cuales se celebren festividades locales en diversas localidades, correspondientes al mes de julio

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