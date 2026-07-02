Julio arrancó con fuerza: cuáles son los feriados que tuvieron luz verde de Provincia
El Gobierno bonaerense puso el gancho a la solicitud para declarar no laborable y feriados, los días en los cuales se celebren festividades locales en diversas localidades, correspondientes al mes de julio
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avaló los pedidos para declarar días no laborables y feriados en distintas localidades que celebran festividades propias durante julio de 2026. Según los considerandos de la resolución 110 del Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Municipales sistematizó las notas enviadas por los municipios interesados, en las que cada uno detalló el nombre de la localidad, el motivo de la celebración y la fecha correspondiente.
A partir de esta resolución, quedan establecidos como no laborables para la Administración Pública y el Banco Provincia, y como feriados optativos para el comercio, la industria y el resto de las actividades privadas, los días en que se celebren las festividades locales en los municipios bonaerenses detallados para julio de 2026, según el siguiente listado:
1 de julio – Pinamar (aniversario fundacional) y Villa Gesell (aniversario fundacional) 2 de julio – Coronel Rosales (aniversario fundacional) 3 de julio – Pehuajó (aniversario fundacional) 4 de julio – Urdampilleta, partido de Bolívar (aniversario fundacional) 5 de julio – Daireaux (aniversario fundacional) 6 de julio – Campana (aniversario fundacional) 10 de julio – Magdala, partido de Pehuajó (aniversario fundacional) 11 de julio – Ing. Balbín, partido de General Pinto (aniversario fundacional) 12 de julio – Ombucta, partido de Villarino (aniversario fundacional) 16 de julio (patronales) – Carmen de Areco, General Rodríguez, Carlos Casares, Benito Juárez, Cañuelas, Zárate, General Lamadrid, Pellegrini, Chivilcoy, Loberia, Las Flores, Patagones, La Violeta (Pergamino), El Socorro (Pergamino), Mariano Benítez (Pergamino), General Villegas (ciudad cabecera), Villa Saboya (partido de General Villegas), Necochea (ciudad cabecera), Dennehy (partido de Nueve de Julio), F. Quiroga (partido de Nueve de Julio) y Pasteur (partido de Lincoln) 16 de julio (aniversario fundacional) – Localidad "16 de Julio", partido de Azul 19 de julio – Lincoln (aniversario fundacional) y J.B. Alberdi, partido de Leandro N. Alem (aniversario fundacional) 20 de julio – Pellegrini (aniversario fundacional) 22 de julio – General Alvear (aniversario fundacional) 25 de julio – Baradero (aniversario fundacional y patronal), San Pedro (aniversario fundacional) y Villa Ventana, partido de Tornquist (aniversario fundacional) 26 de julio – Claraz, partido de Necochea (aniversario fundacional) 28 de julio – General Villegas, Guaminí, Villarino y Puán (todos por aniversario fundacional) 31 de julio – Saladillo (aniversario fundacional), Junín (patronal) y Los Indios, partido de Rojas (aniversario fundacional)