El supuesto romance entre Jésica Cirio y Eugenia Ritó
El vínculo que nadie debía conocer, sin embargo el secreto estalló casi dos décadas después
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Jesica Cirio y María Eugenia Ritó mantuvieron una relación sentimental real y consolidada hace varios años, durante la época más exitosa de ambas en el Bailando.
El detonante fue la filtración de una fotografía retro en la que se las ve besándose, una imagen que encendió las redes y revivió un secreto que parecía destinado al olvido.
Más allá de la imagen, Ritó rompió el silencio con su habitual franqueza. Reconoció la intimidad de aquellos encuentros nocturnos y describió cómo Cirio llegó a su casa en los inicios de su carrera. “Cuando la conocí vino a mi casa… te lo dejo a tu libre albedrío”, dejó flotando en el aire, sin dar detalles pero sin negar nada.
La ex vedette también reveló el rol clave que jugó en el ascenso de Cirio: fue ella quien le abrió las puertas del teatro de revista y le dio visibilidad.
La llamaba su “pichona” y aseguraba quererla profundamente. Sin embargo, según Ritó, cuando llegó el éxito y ella atravesó sus peores momentos, Cirio desapareció: “Fue totalmente desagradecida, me soltó la mano”.
El supuesto romance, que pasó de la pasión a la distancia y el resentimiento, hoy vuelve como un fantasma del pasado, alimentando especulaciones y debates en las redes. Hasta el momento, Jesica Cirio no ha realizado ninguna declaración.