Volver | La Tecla Photoshop 2 de julio de 2026 TRISTEZA INFINITA

El adiós a Carlos Ríos

A los 70 años, el actor entrerriano que dio vida a inolvidables personajes en Los Simuladores y Los Roldán partió en silencio, dejando tras de sí un legado que sigue brillando en la memoria de varias generaciones

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