El adiós a Carlos Ríos

A los 70 años, el actor entrerriano que dio vida a inolvidables personajes en Los Simuladores y Los Roldán partió en silencio, dejando tras de sí un legado que sigue brillando en la memoria de varias generaciones
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La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó este miércoles el fallecimiento del actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien tenía 70 años.
Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, provincia de Entre Ríos, Ríos desarrolló una extensa y sólida trayectoria de más de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión argentina.
Se formó con destacados maestros y complementó su carrera artística con una importante labor como docente teatral.
Entre sus participaciones más recordadas en televisión se encuentran series como Los Simuladores, Los Roldán, Tumberos, Casados con hijos, Cha Cha Cha, La Niñera, ATAV: Argentina, tierra de amor y venganza y muchas otras producciones que lo convirtieron en un rostro habitual de la pantalla chica.
Además de su trabajo frente a cámara, se destacó como director y autor teatral, y participó en numerosas obras de teatro y películas a lo largo de su carrera.
La Asociación Argentina de Actores, la entidad gremial, despidió al artista con el siguiente mensaje: “Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento".
La noticia generó gran conmoción en el mundo del espectáculo argentino, donde se recuerda a Ríos por su versatilidad y compromiso con la actuación.