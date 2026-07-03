Sin Ministerio del Interior: el Gobierno profundiza la centralización en Santilli
Un decreto eliminó la cartera y trasladó sus atribuciones a Diego Santilli, mientras Presidencia incorporó nuevas secretarías.
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El Gobierno nacional oficializó la eliminación del Ministerio del Interior y transfirió todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli. La medida, publicada en el Decreto 571/2026, concentra en ese organismo la coordinación política del Ejecutivo y la relación con los gobernadores.
Como parte de la reestructuración, el Ejecutivo creó las figuras de un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior, además de las Secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios, ambas bajo la órbita directa de la Presidencia.
La nueva estructura deja al Gobierno integrado por la Jefatura de Gabinete y ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado. A su vez, Presidencia contará con seis secretarías, entre ellas Cultura, Legal y Técnica e Inteligencia de Estado.
En ese marco, Guillermo Ignacio Devitt fue designado como Vicejefe de Gabinete, con responsabilidades en la coordinación parlamentaria, Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes. Por su parte, Gustavo Javier Coria asumió como Vicejefe de Gabinete del Interior.
La nueva Vicejefatura del Interior concentrará áreas clave como Asuntos Políticos, Relaciones con Provincias y Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales. Además, Fabián Fernández fue nombrado secretario de Comunicación y Medios, mientras que Adrián Ravier quedó al frente de la Secretaría de Vocería Presidencial.