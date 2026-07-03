Tras semanas de tensión, Kicillof reabre la paritaria de estatales y crece la expectativa por una oferta salarial
Luego de tres semanas sin avances en las negociaciones, el Gobierno bonaerense convocó a los gremios para retomar la discusión salarial. La reunión se realizará este viernes de manera virtual, tras reclamos sindicales y un paro docente que volvió a poner en el centro de la escena la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos.
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Después de semanas de reclamos sindicales, un paro docente y la ausencia de una propuesta de recomposición salarial, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires reanudará este viernes las negociaciones paritarias con los trabajadores estatales. La administración de Axel Kicillof convocó a los gremios que representan a los empleados comprendidos en la Ley 10.430 para una reunión virtual prevista para las 15.30, en la que existe expectativa por la presentación de una oferta de aumento.
La delegación bonaerense de UPCN confirmó la convocatoria a la Mesa Paritaria Salarial durante la noche del jueves. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también fue citada y, según trascendió, resta definir la convocatoria para los gremios que representan a los profesionales de la salud y al sector judicial.
El encuentro llega luego de casi tres semanas sin negociaciones formales. En la última reunión paritaria, el Ejecutivo provincial se limitó a ratificar que abonaría el medio aguinaldo en tiempo y forma, anunció una actualización de las asignaciones familiares y presentó un plan de desendeudamiento del Banco Provincia. Sin embargo, no formuló ninguna propuesta de incremento salarial para los distintos sectores de la administración pública.
Desde ATE destacaron que la convocatoria responde al reclamo que la organización venía sosteniendo en las últimas semanas. "Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a paritaria salarial de la Ley 10.430", señalaron desde el sindicato.
La reanudación de las negociaciones se produce en un contexto de creciente presión gremial por la aceleración de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios estatales. Los sindicatos esperan que la Provincia presente una propuesta concreta que permita reabrir la discusión salarial y evite una profundización del conflicto en las próximas semanas.