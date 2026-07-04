El peso de los impuestos: cuántos días trabaja un argentino para pagarle al Estado
Un estudio del IARAF estimó que un trabajador asalariado formal destina entre 172 y 182 días del año a afrontar la carga tributaria de los tres niveles de gobierno. El denominado "Día de la Independencia Tributaria" se ubica entre el 21 de junio y el 1 de julio, según el nivel de ingresos.
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Los trabajadores argentinos destinan prácticamente la mitad del año a pagar impuestos. Así lo reveló un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que calculó el denominado "Día de la Independencia Tributaria" y concluyó que, según el nivel de ingresos, un asalariado formal necesita trabajar entre 172 y 182 días para cubrir la carga tributaria que imponen la Nación, las provincias y los municipios. Recién a partir del 21 de junio y hasta el 1 de julio, dependiendo del caso, comienza a generar ingresos para sí mismo.
El estudio tomó como referencia una familia tipo integrada por cuatro personas, donde un solo integrante genera el ingreso familiar como trabajador formal. La medición contempla la totalidad de los tributos que recaen sobre el ingreso, el consumo, el patrimonio y el ahorro, aunque no evalúa la contraprestación del Estado a través del gasto público o la prestación de servicios.
De acuerdo con el IARAF, la carga tributaria formal representa alrededor del 50% del ingreso total considerado, compuesto por el salario bruto y las contribuciones patronales. Sin embargo, el trabajo advierte que la presión impositiva no aumenta de manera lineal con los ingresos. En algunos casos, trabajadores con salarios más altos soportan una carga relativa inferior debido al peso de los impuestos indirectos sobre el consumo y a los topes que existen en los aportes personales a la seguridad social.
El informe también analizó cómo se distribuye la carga tributaria. Los impuestos al trabajo aparecen como el componente de mayor incidencia, seguidos por los tributos indirectos que gravan el consumo. Para los sectores de mayores ingresos crece la participación del Impuesto a las Ganancias y de los tributos patrimoniales, aunque su peso continúa siendo menor respecto de los primeros.
Otra de las conclusiones muestra que el Gobierno nacional concentra la mayor parte de la carga tributaria, tanto por los impuestos que recauda directamente como por el peso de los tributos sobre el trabajo. No obstante, el estudio aclara que la participación de provincias y municipios aumenta cuando se considera la distribución de recursos mediante el régimen de coparticipación.
Como una forma de acercar el impacto de los impuestos a la vida cotidiana, el IARAF también calculó cuánto representa la carga tributaria por cada hora trabajada. Según el nivel de ingresos, un asalariado formal debe destinar entre 28 minutos y 18 segundos y 29 minutos y 55 segundos de cada hora laboral exclusivamente al pago de tributos.