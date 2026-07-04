Volver | La Tecla Nacionales 4 de julio de 2026 INFORME

El peso de los impuestos: cuántos días trabaja un argentino para pagarle al Estado

Un estudio del IARAF estimó que un trabajador asalariado formal destina entre 172 y 182 días del año a afrontar la carga tributaria de los tres niveles de gobierno. El denominado "Día de la Independencia Tributaria" se ubica entre el 21 de junio y el 1 de julio, según el nivel de ingresos.

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