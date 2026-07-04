Mauro Icardi destrozó a Yanina Latorre: “Tengo pruebas de la amante de tu marido en Miami”

El futbolista, Mauro Icardi respondió con dureza a las críticas de la conductora y lanzó una fuerte acusación contra Diego Latorre, asegurando que cuenta con pruebas reales de que su marido tiene una amante fija en Miami.Asimismo, el hombre publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que apuntó directamente contra Yanina Latorre tras los comentarios que la panelista realizó sobre su vida personal.En el mensaje, Icardi la cuestionó por dedicarle tanto tiempo en sus programas y redes, y luego lanzó una grave acusación: aseguró tener “pruebas reales” de que Diego Latorre mantiene una relación con otra mujer en Miami.“Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas”, escribió Icardi, quien además la llamó “cornuda” y afirmó que no publicará las evidencias “por respeto a tu marido y a tus hijos”.Sin embargo, amenazó con “hundirla” con información verdadera.El cruce se da en el marco de los constantes comentarios que Yanina Latorre realizó en los últimos días sobre la reconciliación de Icardi con Eugenia “la China” Suárez. El futbolista, visiblemente molesto, decidió responder de forma directa y sin filtros.