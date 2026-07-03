Icardi vs. Yanina Latorre: un feroz cruce en redes
Los famosos no se pueden ni ver, se desmienten y la guerra estalló
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En medio de rumores de crisis matrimonial, Mauro Icardi y la China Suárez salieron a desmentir cualquier separación con un divertido video en Instagram, pero el foco rápidamente se trasladó a una fuerte pelea pública con la panelista Yanina Latorre.
Todo comenzó cuando Latorre reveló en su programa SQP y en sus redes detalles de una supuesta distanciamiento de cuatro días entre Icardi y Suárez, vinculando la tensión a un episodio en el boliche Tequila donde el delantero habría tenido contacto con Ekaterina Ojeda.
La conductora aseguró que la pareja “no venía bien” y que Icardi se había presentado en el barrio privado San Jorge, donde vive la actriz. Horas después, la China Suárez respondió de la manera más contundente y lúdica: publicó un video en sus historias de Instagram en el que recrea, junto a Icardi, un comercial de chicles que ella protagonizó de niña para el mercado estadounidense. En el clip, el futbolista aparece asomado sobre el capó de la camioneta de la actriz, con emojis de un león y un corazón rojo, y la mención @mauroicardi.
El gesto cómplice y cariñoso sirvió como desmentido rotundo a los rumores de separación. Sin embargo, Icardi decidió ir más allá y contraatacó directamente contra Latorre. En una historia de Instagram, el delantero compartió una infografía con su palmarés profesional, 484 partidos, 252 goles y 76 asistencias en clubes como Sampdoria, Inter, PSG, Galatasaray y la Selección Argentina, acompañada de un duro mensaje: “Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas”.
También le dedicó una imagen editada con inteligencia artificial en la que aparecía vestida de payaso y un viejo video de 2017 donde Latorre lloraba en Bailando.
La panelista no se quedó callada. Respondió con una ráfaga de historias en las que ironizó sobre la obsesión de Icardi: “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas… Con razón nadie lo contrata. El payaso sos vos, Mauro”. Además, en el programa lanzó frases picantes como “Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China, nunca se sabe” y lo invitó a “laburar o cuidar a tu papá”. Latorre también cuestionó que el futbolista le dedicara varias historias a “una pobre mujer que es nadie” y cerró con ironía: “Termino de cenar y te contesto, Mau. ¿O te vas a boludear a Tequila?”.
El cruce, que ya acumula varias rondas en redes sociales, expone las tensiones entre el mundo del fútbol y el del espectáculo. Mientras Icardi busca club en Europa tras su paso por Turquía, la China Suárez eligió el humor y la complicidad para reforzar la imagen de pareja unida. Latorre, por su parte, mantiene el tono provocador y promete seguir el ida y vuelta. El video conjunto de Suárez e Icardi, con su tono ligero y nostálgico, contrasta fuerte