Venezuela llora: el país enfrenta una grave crisis humanitaria



La cifra oficial de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio asciende ya a 2.295 personas, mientras continúan las labores de rescate y miles de afectados siguen desaparecidos una semana después de la catástrofe.



El doble sismo, que alcanzó magnitudes de hasta 7.5, causó una destrucción masiva especialmente en el estado La Guaira y sectores de Caracas, dejando más de 58.000 edificios dañados o destruidos y generando una grave crisis humanitaria.



Las autoridades reportan además más de 11.000 heridos y decenas de thousands de personas desplazadas que se encuentran en refugios improvisados con serias dificultades para acceder a agua potable y atención médica.



Aunque los equipos de rescate, tanto nacionales como internacionales, han logrado sacar con vida a varias personas incluso después de más de una semana bajo los escombros, las esperanzas de encontrar más sobrevivientes disminuyen con el paso de los días.



El Gobierno decretó luto nacional y activó protocolos de emergencia, aunque persisten las críticas por la lentitud inicial de la respuesta y las condiciones de muchas construcciones que colapsaron.



Los organismos internacionales han alertado sobre el riesgo de brotes de enfermedades y la necesidad urgente de asistencia humanitaria para atender a la población afectada.



La tragedia se suma a la ya compleja situación que atraviesa el país, que ahora enfrenta el desafío de una reconstrucción de gran escala en medio de limitaciones económicas y logísticas.