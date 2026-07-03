Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2026 CAMBIOS

Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda y encara su camino hacia el 2027

Magdalena Sierra tomó formalmente el mando del municipio tras la salida y aseguró que continuará el modelo de gestión desarrollado durante los últimos años. Además, destacó que el exintendente "está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia", en momentos en que comenzará a recorrer el territorio bonaerense con la mira puesta en 2027.

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