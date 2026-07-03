Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda y encara su camino hacia el 2027
Magdalena Sierra tomó formalmente el mando del municipio tras la salida y aseguró que continuará el modelo de gestión desarrollado durante los últimos años. Además, destacó que el exintendente "está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia", en momentos en que comenzará a recorrer el territorio bonaerense con la mira puesta en 2027.
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Magdalena Sierra asumió este viernes la intendencia de Avellaneda en reemplazo de Jorge Ferraresi y dejó un fuerte respaldo político al exjefe comunal, quien iniciará una nueva etapa con recorridas por la provincia de Buenos Aires en el marco de su proyección hacia la carrera por la Gobernación en 2027.
A través de un mensaje dirigido a la comunidad, Sierra expresó que recibe la responsabilidad "con un enorme orgullo" y remarcó que su gestión buscará dar continuidad al camino iniciado por Ferraresi al frente del municipio.
"Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo", sostuvo.
La ahora intendenta también destacó el perfil del dirigente peronista y respaldó su desembarco en la política provincial. "Todos conocemos la capacidad, la entrega y la vocación de servicio de Jorge Ferraresi. Está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto", afirmó.
En otro tramo del mensaje, Sierra agradeció a los trabajadores municipales por los años de gestión compartida y aseguró que el equipo de gobierno será clave para afrontar la nueva etapa. "Nada de lo logrado hubiera sido posible sin cada uno de ustedes", expresó.
Asimismo, señaló que el municipio deberá responder a nuevas demandas de la comunidad y reivindicó el rol del Estado local. "Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas", indicó.
Finalmente, hizo referencia al escenario económico y político nacional, al señalar que "estamos atravesando un contexto nacional difícil", aunque aseguró que Avellaneda cuenta con "un gran equipo y una gestión local sólida" para sostener las políticas públicas. En ese sentido, prometió "redoblar los esfuerzos", con los valores de "la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan".
Con la asunción de Sierra, Ferraresi deja formalmente la conducción cotidiana del municipio para concentrarse en la construcción política en el marco del Movimiento Derecho al Futuro El exintendente buscará fortalecer su instalación provincial mediante una agenda de recorridas y actividades con dirigentes e intendentes, en un escenario en el que comienza a proyectarse como uno de los posibles aspirantes a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2027.