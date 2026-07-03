Superávit fiscal a costa de las provincias: la letra chica del Presupuesto 2027
Mientras Nación proyecta bajar impuestos, Buenos Aires recibió en el primer semestre 2,2% menos en términos reales por fondos automáticos.
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El Gobierno nacional remitió al Congreso el adelanto del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, un documento que ratifica los lineamientos centrales de la gestión de Javier Milei: sostener el superávit fiscal, consolidar la baja de la inflación y avanzar en una nueva reducción de impuestos. El texto, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuesta a profundizar la "desburocratización" del Estado y la eliminación de trabas para la actividad productiva, en línea con el discurso que el oficialismo viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.
A pesar de las expectativas oficiales de crecimiento, el informe no incluye proyecciones concretas sobre variables sensibles como la inflación, el tipo de cambio, el comercio exterior o el consumo. El Ejecutivo se limitó a anticipar una "desaceleración significativa" de los precios, que -según sostiene- permitiría una recuperación de los salarios reales durante 2027. En materia tributaria, el Gobierno ratificó su intención de seguir bajando impuestos para "devolver recursos al sector privado", con un leve incremento real de la recaudación proyectado para el trienio 2027-2029, apoyado en la mejora de la actividad económica y de las exportaciones.
Uno de los datos más elocuentes del documento es la caída sostenida de la inversión pública. La demanda de obras para 2027 asciende a 1.765 proyectos por $10,2 billones, una cifra que representa una baja drástica frente a los 2.014 proyectos de 2026 y, más aún, frente a los 4.496 registrados en 2025. El oficialismo interpreta esa reducción como una señal de "mayor razonabilidad" en el uso de los recursos estatales, aunque los números describen tres años consecutivos de retracción en la obra pública. El informe también repasó la ejecución de los primeros cinco meses de 2026, con un resultado primario superavitario de $8.425.328,7 millones -equivalente al 0,7% del PBI-, en el que las prestaciones de la Seguridad Social concentraron el mayor peso del gasto, seguidas por el pago de intereses de la deuda.
Ese mismo esquema de ajuste es el que cuestiona el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, apuntó contra la evolución de la recaudación nacional durante el primer semestre y atribuyó la caída al impacto del modelo económico impulsado por Milei. Según sus datos, los ingresos tributarios acumularon una baja real del 5,3% respecto de igual período de 2025 y quedaron 11,6% por debajo del promedio histórico. El funcionario remarcó que el IVA acumula ocho meses consecutivos de caída -un indicador, dijo, del deterioro del consumo- y que en junio la recaudación total cayó 7,5% real interanual, con una pérdida de 6,6 billones de pesos respecto de un año atrás.
El correlato de ese diagnóstico llegó desde otro frente. Un informe elaborado por el director del Banco Provincia, Marcelo Daletto, cuantificó el impacto directo sobre las cuentas bonaerenses: las transferencias automáticas que la Nación gira a la Provincia cerraron el primer semestre de 2026 un 2,2% por debajo de la inflación. En pesos corrientes, el envío creció 30,2% interanual y sumó 8,5 billones de pesos entre enero y junio, pero ese salto se diluye al descontar la suba de precios. Se trata de fondos que no dependen de la voluntad política del Ejecutivo nacional, sino que se distribuyen por ley a partir de coeficientes preestablecidos -principalmente a través de la coparticipación federal-, por lo que su caída responde más a la dinámica de la recaudación y la inflación que a una decisión discrecional de "mandar menos".
El componente más afectado fue justamente la Coparticipación Federal de Impuestos, que representa el 60,6% de los envíos automáticos y retrocedió 10,5% en términos reales, con un piso de 30,3% de caída interanual en marzo, el peor mes de la serie. Otros regímenes, como el Fondo de Financiamiento Educativo y la Compensación del Consenso Fiscal, mostraron mejoras reales de 18,8% y 9,2% respectivamente, pero no alcanzaron para compensar el bache dejado por la coparticipación. El resultado neto quedó en terreno negativo durante casi todo el semestre, con mejoras parciales recién en mayo y junio.
Para el Gobierno de Axel Kicillof, el dato se suma a una lista de reclamos más amplia frente a la Casa Rosada, que incluye recortes en transferencias no automáticas, programas discontinuados y obras paralizadas. La discusión llega, además, en un momento de reacomodamiento político: con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, La Libertad Avanza y el PRO evalúan su estrategia para la provincia de Buenos Aires de cara a 2027, en un escenario donde la relación entre Nación y la administración bonaerense sigue tensionada por el reparto de recursos.
Con ese telón de fondo, el Presupuesto 2027 se presenta como la consolidación de un modelo basado en el ajuste y la baja de impuestos, pero los números de 2026 dejan una incógnita abierta: si la leve mejora de la coparticipación en el segundo trimestre marca el inicio de una recomposición o si se trata apenas de un respiro dentro de una tendencia estructural de menores recursos para las provincias, en la antesala de un año electoral clave para Kicillof.