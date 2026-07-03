Volver | La Tecla Nacionales 3 de julio de 2026 PARA EL AñO QUE VIENE

Superávit fiscal a costa de las provincias: la letra chica del Presupuesto 2027

Mientras Nación proyecta bajar impuestos, Buenos Aires recibió en el primer semestre 2,2% menos en términos reales por fondos automáticos.

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