Municipales aseguran que intendente camporista no tiene fondos para el aguinaldo
El gremio de los empleados del municipio de Azul presentaron una nota al jefe comunal, Nelson Sombra, solicitando una reunión urgente. Sostienen que el alcalde espera la ayuda de Provincia.
Compartir
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) presentó una nota al intendente Nelson Sombra (Fuerza Patria) solicitando con carácter de urgencia una reunión para tratar el pago del medio aguinaldo.
Desde la conducción del gremio señalaron que el Ejecutivo, pese a haber ordenado algunas cuestiones, no cuenta con los fondos necesarios para el pago del Sueldo Anual Complementario.
Por ese motivo, señala Séptima Sección, el alcalde camporista se encuentra a la espera de que el gobierno de Axel Kicillof le brinde una ayuda financiera para poder hacer frente a ese compromiso económico.
“Somos dependientes de provincia o de nación, es estructural”, habrían admitido desde la comuna azuleña, recordando que en 2026 “cayó la recaudación municipal, se redujo la coparticipación bonaerense y dejaron de llegar fondos nacionales que el municipio venía utilizando para cubrir parte de sus obligaciones”.
“El resultado es que, aun con los esfuerzos de ordenamiento de las cuentas, la transparencia reconocida en la gestión y la aprobación de la rendición de cuentas, los números no cierran. Afrontar la totalidad del medio aguinaldo en un solo pago se convirtió en una dificultad concreta e inmediata”, indicaron desde el Ejecutivo.
Ante esta situación, el STMA aseguró: “Más allá de venirnos reuniendo desde hace tiempo y que el Ejecutivo nos comunique la complicada situación económica general y lo difícil que iba a ser afrontar dicho pago, nada oficial se nos ha comunicado”.