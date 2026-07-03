Volver | La Tecla Municipios 3 de julio de 2026 ALERTA

Municipales aseguran que intendente camporista no tiene fondos para el aguinaldo

El gremio de los empleados del municipio de Azul presentaron una nota al jefe comunal, Nelson Sombra, solicitando una reunión urgente. Sostienen que el alcalde espera la ayuda de Provincia.

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