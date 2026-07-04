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La Sú y Marley disfrutan del Mundial

La conductora festejó con euforia el gol de Lionel Messi ante Cabo Verde desde las plateas del Hard Rock Stadium y cerró el festejo con su ya clásico “¡Por favoooor!”.

La Sú y Marley disfrutan del Mundial
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La conductora vivió con gran emoción el triunfo de Argentina ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium y festejó el gol de Lionel Messi a los 29 minutos con un grito característico que se escuchó fuerte entre el público.

Susana Giménez viajó a Miami especialmente para presenciar el partido de los dieciseisavos de final y se ubicó en las plateas junto a Marley.

Cuando Messi abrió el marcador con un golazo desde mitad de cancha, la conductora no pudo contener su alegría y cerró el festejo con un prolongado “¡Por favoooor!”, reflejando la tensión y la euforia del momento.

La diva argentina siguió el partido con intensidad, especialmente en los minutos en los que Cabo Verde empató el marcador y obligó a la Selección a ir al tiempo extra.

Antes del encuentro, Giménez ya había expresado su deseo de ver jugar a Messi, a quien se refirió como “mi Messi adorado”.

Además de disfrutar del partido, Susana fue fotografiada en las inmediaciones del estadio con su hija Mercedes Sarrabayrouse y se cruzó con Sofía “Jujuy” Jiménez, con quien posó junto a Marley.

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