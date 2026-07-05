Volver | La Tecla Nacionales 5 de julio de 2026 "DEBUT" POLíTICO

Santilli, entre el PRO y Milei: el puente que el Gobierno necesita para avanzar

El nuevo jefe de Gabinete debutará en la mesa política de la cúpula libertaria en medio de tensiones internas, una estrategia de baja exposición y el objetivo de fortalecer la articulación con gobernadores y aliados.

Compartir