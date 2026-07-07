España un verdugo histórico, que mandó al Portugal de Ronaldo con lágrimas a la casa
Cristiano Ronaldo se fue de la Copa del Mundo con las manos vacías y el corazón roto. El máximo goleador se despidió de los campeonatos del mundo con un sabor amargo. No es la primera vez que La Roja elimina a Portugal
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El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, no pudo contener el llanto tras la eliminación en octavos de final. Un gol de Mikel Merino en el descuento acabó con la aventura lusa y con la chance definitiva de CR7 de coser la estrella al pecho.
Cristiano Ronaldo se va del Mundial 2026 con las manos vacías y el corazón roto. El pitido final ante España, en un duelo que se definió en los minutos finales, frustró el último gran objetivo de la estrella portuguesa: ganar la Copa del Mundo, el único título que le faltaba en su legendaria carrera.
A sus 41 años, Ronaldo disputaba su sexto Mundial. La fase de grupos ya había mostrado señales de que el CR7 imparable de antaño ya no cargaba solo al equipo. Hubo cuestionamientos internos, fricciones en el vestuario y dudas sobre su rol. Pero él, como siempre, se plantó con una sola misión: sobrevivir y levantar la copa. No se achicó.
Ante Uzbekistán respondió con dos goles clave. Frente a Croacia volvió a marcar. No era el máximo artillero, pero su compromiso con el colectivo era evidente. En Dallas, ante España, salió como titular para liderar a Portugal en lo que muchos llamaban una "final anticipada". España, verdugo histórico
La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, fue superior en el tramo final. Con paciencia y control del balón, generó peligro constante. El gol de Mikel Merino en el agregado sentenció el 1-0 y clasificó a España a cuartos, repitiendo la historia de 2010 (octavos, gol de David Villa).
Ronaldo lo intentó todo hasta el final, buscando el empate con la ayuda de Leao, pero no alcanzó. El árbitro pitó el cierre de un ciclo: Portugal eliminada y el astro luso despidiéndose entre lágrimas del que probablemente sea su último Mundial.
Un final amargo para uno de los más grandes de la historia. CR7 lo dio todo por Portugal y por el fútbol, pero esta vez la corona mundial se le escapó para siempre.