Volver | La Tecla Nacionales 7 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

España un verdugo histórico, que mandó al Portugal de Ronaldo con lágrimas a la casa

Cristiano Ronaldo se fue de la Copa del Mundo con las manos vacías y el corazón roto. El máximo goleador se despidió de los campeonatos del mundo con un sabor amargo. No es la primera vez que La Roja elimina a Portugal

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