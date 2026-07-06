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Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el romántico reencuentro en el Mundial 2026

La cantante compartió en Instagram tiernas fotos junto al jugador de la Selección, incluyendo besos y caricias, tras el triunfo argentino

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el romántico reencuentro en el Mundial 2026
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La artista Tini Stoessel sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en Instagram un romántico reencuentro con Rodrigo de Paul en Estados Unido. Vale mencionar que  se encuentra acompañando a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En un carrusel de fotos, la cantante mostró distintos momentos de su viaje: paseos por la ciudad, actividades al aire libre, tatuajes, fútbol, música y reuniones con amigas. Sin embargo, las imágenes que más llamaron la atención fueron las que compartió junto a su pareja: en una se los ve abrazados y besándose, mientras que, en otra, la famosa acaricia el rostro de De Paul mientras  está sentado.

El posteo generó una enorme repercusión entre sus más de 20 millones de seguidores, que llenaron los comentarios de halagos y mensajes de apoyo a la pareja.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran las del propio Rodrigo de Paul, quien escribió “Qué linda que sos”, y la de Antonela Roccuzzo, que comentó “Bella”.La pareja, que suele mantener un bajo perfil en las redes sociales, vuelve a generar expectativa cada vez que comparte contenido juntos, consolidando su relación lejos de los reflectores.


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