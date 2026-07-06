Argentina envía más rescatistas a Venezuela tras los terremotos
Se confirmó el envío de una segunda tanda de rescatistas argentinos (USAR Córdoba y Santa Fe) para completar el relevo en las zonas afectadas por los terremotos
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En medio de la grave emergencia humanitaria que vive Venezuela tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio, Argentina reforzó su compromiso de solidaridad con el envío de una segunda tanda de rescatistas.
La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien informó que brigadistas de la USAR ARG-10 de Córdoba y la USAR ARG-15 de Santa Fe partieron hacia las zonas más afectadas para relevar a los equipos argentinos que ya se encuentran operando desde hace más de una semana.
Según datos oficiales, Venezuela ha recibido hasta el momento 707.000 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de decenas de países. Esta asistencia incluye alimentos, medicamentos, agua potable, equipamiento de rescate y brigadas especializadas. Sin embargo, la tragedia continúa dejando cifras alarmantes: 3.342 personas fallecidas, más de 16.740 heridos, miles de desaparecidos y alrededor de 17.345 damnificados que perdieron sus viviendas y se encuentran alojados en 79 campamentos temporales.Las provincias más golpeadas fueron Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda, donde los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de numerosos edificios, puentes e infraestructura crítica.
El olor a cuerpos en descomposición bajo los escombros, sumado a la contaminación del agua y el hacinamiento en los refugios, generó una fuerte alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advirtieron sobre el alto riesgo de brotes epidémicos, especialmente de sarampión, debido a la baja cobertura de vacunación previa al desastre.
En este contexto, el Gobierno venezolano anunció durante la noche del domingo la creación de una unidad militar especial destinada a atender emergencias por desastres naturales.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que la nueva fuerza llevará el nombre de “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” y estará bajo el mando del general de brigada Trino Alexander Pabón Castellanos, dependiendo directamente del Ministerio de Defensa.“ He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza”, señaló Rodríguez en un acto por el aniversario de la independencia.
Además, anunció que en las próximas horas se condecorará a todos los rescatistas venezolanos, miembros de Protección Civil y voluntarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su labor durante la emergencia.
Las operaciones de búsqueda y rescate internacional ya entraron en su etapa final. De los 77 contingentes que llegaron desde 31 países, solo permanecen alrededor de 25 equipos, la mayoría concentrados en la recuperación de cuerpos y en tareas de apoyo a los damnificados. La coordinación quedó a cargo de Protección Civil Venezuela tras la transferencia de mando por parte de la ONU.
La crisis también provocó un aumento del desplazamiento interno: miles de personas están abandonando La Guaira hacia estados menos afectados como Táchira, Zulia y Delta Amacuro. Las autoridades estiman que los campamentos temporales funcionarán al menos durante un mes.
Con este nuevo envío, Argentina se suma una vez más a la cadena de solidaridad internacional, aportando especialistas altamente capacitados en búsqueda y rescate urbano para acompañar a Venezuela en los momentos más críticos de la tragedia.