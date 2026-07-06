Cirio e Insaurralde bajo la lupa: peritos buscan el vestidor de los dólares



En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Justicia ordenó inspecciones técnicas en el departamento de Jésica Cirio en el barrio porteño de Las Cañitas y en la mansión que compartía con su exmarido, el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, ubicada en el country Fincas de San Vicente.



Los procedimientos, dispuestos por el juez federal Luis Armella, incluyen la toma de medidas y registros fotográficos detallados de los vestidores de ambas propiedades.



El propósito es determinar con precisión en cuál de los inmuebles se grabó el polémico video en el que la conductora aparece junto a millones de dólares en efectivo, distribuidos en fajos envueltos en bolsas plásticas.



Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizarán las grabaciones para verificar su autenticidad, descartar manipulaciones digitales y establecer la fecha exacta de registro.



Según datos preliminares incorporados a la causa, el material audiovisual tendría al menos tres años de antigüedad.Si bien la hipótesis inicial de los investigadores apunta a la mansión de San Vicente, donde la pareja convivió, las declaraciones de los efectivos de la Policía Federal que allanaron la propiedad en octubre de 2023 generaron dudas.



Los agentes describieron un vestidor amplio con vidrios esmerilados, características que no coincidirían con el espacio más angosto y sin ventanas que se observa en el video.Los resultados de estas nuevas inspecciones oculares serán clave para esclarecer las inconsistencias y avanzar en la pesquisa.