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La Selección Argentina llegó a Atlanta tras demoras por tormentas eléctricas

El equipo de Lionel Scaloni abandonó Miami con algunos imprevistos climáticos y ya se instaló en Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El vuelo sufrió retrasos, lo que podría modificar el cronograma de entrenamientos

La Selección Argentina llegó a Atlanta tras demoras por tormentas eléctricas
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La Selección Argentina ya se encuentra en Atlanta para disputar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El plantel albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, superó algunos inconvenientes logísticos y climáticos durante su traslado desde Miami y se instaló en el hotel de concentración.

El vuelo que trasladaba al equipo tenía previsto despegar a las 20:15 (hora argentina) del domingo, pero sufrió una demora superior a los 15 minutos debido a una fuerte tormenta eléctrica y lluvia torrencial que afectaba Atlanta.

El trayecto, de aproximadamente una hora y 40 minutos, concluyó con el aterrizaje en el aeropuerto local, desde donde los jugadores se dirigieron al hotel, ubicado a media hora de distancia. El arribo se produjo cerca de la medianoche.

Estos imprevistos podrían alterar los planes del cuerpo técnico. Originalmente, el entrenamiento de este lunes estaba programado para las 11:30, pero Scaloni evaluaría postergarlo para otorgar mayor descanso al plantel tras el viaje.

Por el momento, se mantiene la conferencia de prensa prevista para las 17:30, con la presencia del entrenador.

La Albiceleste enfrentará a Egipto este martes a las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del Mundial.

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