Financiamiento: municipios recibirán $16 mil millones en leasing con el Banco Provincia

En una nuevo desembolso financiero a los municipios, el gobernador Axel Kicillof encabezará este lunes en la Casa de Gobierno la firma de 16 acuerdos de leasing con comunas bonaerenses por un monto total de 16.000 millones de pesos. En compañía del ministro de Transporte, Martín Marinucci, y la ministra de Educación, Flavia Terigi, el anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su conferencia de prensa semanal, donde remarcó que la asistencia alcanzará a distritos administrados por fuerzas políticas de distinto signo.



Los convenios se concretarán a través de Provincia Leasing, la herramienta del Banco Provincia que permite a los municipios acceder a financiamiento para adquirir maquinaria vial, equipamiento médico, vehículos y tecnología en condiciones más favorables y con mayor agilidad administrativa.





El ministro de Transporte, Martín Marinucci.



Los municipios beneficiados serán Ezeiza, Navarro, Rivadavia, Pellegrini, Tres Arroyos, Lanús, Pilar, 25 de Mayo, Quilmes, Laprida, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Avellaneda, Colón, Lezama y Zárate, con montos que van desde los 58 millones hasta más de 2.100 millones de pesos, según cada proyecto presentado.



Al destacar la firma de los acuerdos, Bianco sostuvo que la administración bonaerense mantiene el criterio de trabajar con los 135 municipios, sin distinción partidaria. "Hasta el último día de gestión vamos a seguir trabajando con todos los municipios, no importa la fuerza política que gobierne, si son del conurbano o del interior, chicos o grandes", afirmó.





La ministra de Educación, Flavia Terigi.



El funcionario aprovechó además para volver a cuestionar al gobierno de Javier Milei por la relación con la Provincia. Aseguró que la Nación todavía no respondió el pedido de audiencia realizado por la gestión bonaerense ni otorgó los avales necesarios para acceder a financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura, entre ellas el proyecto de saneamiento de efluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada. "Son dos formas distintas de gobernar", planteó.



La agenda del gobernador



Bianco también repasó la actividad oficial que desarrollará Kicillof durante la semana. El miércoles viajará a Trenque Lauquen, donde encabezará la entrega de 458 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa.



En esa ciudad también inaugurará un Centro Comunitario de Salud Mental, una obra que demandó una inversión cercana a los 300 millones de pesos, recorrerá la ampliación de la Escuela Primaria Nº 46, con un avance del 85% y una inversión de 427 millones, y entregará un camión para la recolección diferenciada de residuos, valuado en 90 millones de pesos.



La recorrida continuará en Pellegrini, donde el mandatario provincial entregará siete viviendas construidas por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense, inaugurará una nueva Casa de la Provincia, que concentrará organismos provinciales en un edificio de 780 metros cuadrados con una inversión cercana a los 700 millones de pesos, y pondrá en funcionamiento el nuevo Centro Educativo de Nivel Secundario para Adultos (CENS) Nº 451, una obra de casi 500 millones de pesos.

