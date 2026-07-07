Volver | La Tecla Photoshop 7 de julio de 2026 A SABER

Las estrellas que murieron antes de los 30 años

Sharon Tate, James Dean, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Tupac Shakur, Mac Miller, Avicii, y otras figuras alcanzaron la fama de forma vertiginosa, pero sus vidas se truncaron prematuramente por distintas tragedias

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