Estatales y docentes aceptaron la propuesta de Kicillof: 7% de aumento en dos tramos
Tras varias charlas de negociaciones, UPCN, SUTEBA y la FEB dieron el visto bueno a la segunda propuesta realizada por el Ejecutivo.
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Dos gremios importantes de la provincia de Buenos Aires aprobaron la propuesta salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof. La misma consta de una suba del 7% en dos cuotas, con una promesa de reapertura de negociación durante el mes de septiembre. La Federación de Educadores Bonaerenses y UPCN dieron el visto bueno al incremento salarial. La propuesta también contempla medidas para abordar la violencia en las escuelas, que mantiene en vilo tanto a los educadores como a la sociedad en general.
La administración de Axel Kicillof consiguió un importante respaldo en la negociación paritaria luego de que dos de los gremios convocados aceptaran la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo bonaerense. Se trata de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y de UPCN, que avalaron el esquema de aumentos ofrecido para los próximos meses.
Unas horas más tarde, desde SUTEBA dieron el visto bueno a la propuesta salarial de Kicillof y avalaron el aumento salarial en dos tramos.
Tras confirmarse el acuerdo paritario, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sentenció: "Gracias al diálogo y al trabajo con los gremios, alcanzamos un nuevo acuerdo de aumento salarial para trabajadores docentes y de la Ley 10430 de 7%, 5% en julio y 2% en agosto. En la gestión de @Kicillofok seguimos mejorando las condiciones laborales del estado bonaerense".
En esa línea, el titular de la cartera de Trabajo, Walter Correa, también celebró el acuerdo salarial con los gremios: "Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas.”
En el ámbito docente, la FEB aprobó la propuesta, mientras que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) analizaba seguir el mismo camino. En tanto, entre los trabajadores comprendidos por la Ley 10.430, UPCN confirmó la aceptación del ofrecimiento y destacó que el acuerdo no solo incluye mejoras salariales, sino también avances vinculados con la estabilidad laboral y la carrera administrativa.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) recibió favorablemente la propuesta, aunque todavía resta que formalice su postura definitiva en el marco de la negociación.
Gracias al diálogo y al trabajo con los gremios, alcanzamos un nuevo acuerdo de aumento salarial para trabajadores docentes y de la Ley 10430 de 7%, 5% en julio y 2% en agosto.
Uno de los aspectos destacados de la discusión con los docentes fue la incorporación de medidas específicas para enfrentar los episodios de violencia contra el personal educativo, una problemática que había cobrado protagonismo durante el reciente conflicto gremial.
En ese sentido, las partes acordaron sumar una adenda al acuerdo paritario de prevención y abordaje de hechos de violencia y acoso en las escuelas. El objetivo es fortalecer los mecanismos de protección para los trabajadores mediante una mesa específica que analizará los casos de mayor complejidad, además de reforzar las acciones que deberá implementar el Estado provincial.
Como complemento, el Ejecutivo impulsará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", que incluirá materiales gráficos, audiovisuales y acciones de difusión orientadas a promover la concientización, la capacitación y las prácticas preventivas, junto con acuerdos de convivencia entre las instituciones educativas y las familias.
En cuanto al impacto de la oferta en los salarios docentes, un maestro de grado con diez años de antigüedad pasaría a percibir $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto. Un preceptor cobraría $855.757 y luego $885.901, mientras que un profesor alcanzaría ingresos de $1.348.905 en julio y $1.380.137 en agosto. Para un maestro de grado con quinta hora, el sueldo ascendería a $1.236.347 y luego a $1.268.805, mientras que un docente de jornada completa llegaría a $1.982.586 en julio y a $2.037.149 en agosto.