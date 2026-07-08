Estatales y docentes aceptaron la propuesta de Kicillof: 7% de aumento en dos tramos

Gracias al diálogo y al trabajo con los gremios, alcanzamos un nuevo acuerdo de aumento salarial para trabajadores docentes y de la Ley 10430 de 7%, 5% en julio y 2% en agosto.



En la gestión de @Kicillofok seguimos mejorando las condiciones laborales del estado bonaerense. pic.twitter.com/TOVNJpZnUg