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Qué es el "Shutdown" que promete Milei y por qué cambia las reglas del gasto público

Inspirado en el modelo de Estados Unidos, el mecanismo apagaría áreas no esenciales del Estado cuando se agoten las partidas presupuestarias.

Qué es el
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Javier Milei confirmó que avanza con un proyecto de ley para incorporar en Argentina un mecanismo de "Shutdown" estatal, que se sumará a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ya en etapa final. El anuncio lo hizo tras una reunión con su equipo económico en Olivos, donde definió junto a Santiago Bausili y Federico Sturzenegger el formato de las reformas que impulsará en el Congreso.

El "Shutdown" es un mecanismo que apunta a limitar de forma automática el gasto público: cuando se agotan las partidas presupuestarias aprobadas, el Estado deja de gastar y suspende actividades no esenciales hasta que el Congreso vote nuevos fondos. Milei lo resumió así: "Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado". Hoy esa figura no existe en la legislación argentina, donde ante la falta de un presupuesto nuevo se prorroga automáticamente el del año anterior, con ajustes por decreto.

El modelo se inspira en Estados Unidos, donde el Shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto a tiempo: se cierran agencias no esenciales, los empleados afectados dejan de cobrar y solo siguen funcionando áreas como seguridad, defensa o control aéreo. La versión que impulsa el Gobierno argentino tendría un enfoque distinto: no se dispararía por falta de aprobación inicial, sino por el agotamiento de partidas ya aprobadas, y no alcanzaría a pagos obligatorios por ley, como las jubilaciones. El objetivo declarado es imponer disciplina fiscal y evitar que el Ejecutivo emita moneda para financiarse.

En paralelo, Milei confirmó que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA (Ley 24.144, con última modificación en 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont) buscará restringir el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central. El artículo 20 vigente permite adelantos transitorios de hasta el 12% de la base monetaria, más un margen adicional del 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno en los últimos doce meses. La nueva norma prevería, además, sanciones penales para los funcionarios que violenten esa independencia.

El paquete de reformas incluirá también una ley de mercado de capitales y un segundo capítulo de "inocencia fiscal". Milei calificó al conjunto como una forma de "reparar 91 años" de manejo discrecional de la política monetaria y adelantó que se viene "un día glorioso" con la presentación de la versión unificada de la reforma del Banco Central.

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