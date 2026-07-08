Kicillof se repliega contra Milei y no irá al acto patrio en plena pelea por los fondos
El gobernador bonaerense rechazó la invitación para participar de la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán. En La Plata sostienen que solo compartirá una actividad con el Presidente si es una reunión de trabajo, mientras recrudecen los reclamos por la deuda que Nación mantiene con la Provincia.
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El gobernador Axel Kicillof no viajará a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia que encabezará este martes por la noche el presidente Javier Milei en la Casa Histórica. La decisión profundiza el distanciamiento político entre la administración bonaerense y la Casa Rosada, en un contexto marcado por los reclamos de la Provincia por los fondos que denuncia como adeudados por el Gobierno nacional.
La invitación había sido cursada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Sin embargo, desde la Gobernación bonaerense confirmaron que Kicillof agradeció la convocatoria, pero optó por no asistir. Según declararon fuentes oficiales a BuenosAires/12, la postura es clara: si el mandatario bonaerense comparte una actividad con Milei, deberá tratarse de una reunión de trabajo y no de un acto protocolar.
La ausencia del gobernador también se da en medio de un creciente malestar por la falta de respuestas de la Nación a una serie de reclamos económicos e institucionales. Desde La Plata sostienen que el Gobierno nacional mantiene una deuda superior a los 17 billones de pesos con la Provincia, producto de la eliminación de distintos fondos y programas de financiamiento.
A esa disputa se suma otro punto de conflicto, la negativa de la administración libertaria a otorgar los avales necesarios para que la Provincia pueda acceder a créditos internacionales destinados a financiar obras de infraestructura, especialmente proyectos hídricos considerados estratégicos.
"Claramente hay una decisión política por parte del presidente Milei de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance a la provincia de Buenos Aires... por eso también no se nos ponen a disposición los avales para que nosotros podamos tomar el financiamiento que corresponde a la realización de obras públicas muy necesarias", afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la última conferencia.
Según detalló, la falta de esa autorización mantiene paralizadas obras consideradas estratégicas, como el sistema de tratamiento de efluentes cloacales destinado a los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada.
Kicillof no será el único gobernador ausente en Tucumán. Tampoco asistirán los mandatarios peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), mientras que el oficialismo nacional esperaba reunir a una quincena de gobernadores en la celebración por el 9 de Julio. La decisión del bonaerense vuelve a dejar en evidencia que la tensión política con la Casa Rosada continúa lejos de encontrar un canal de diálogo.