Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de julio de 2026 VIAS SEPARADAS

Kicillof se repliega contra Milei y no irá al acto patrio en plena pelea por los fondos

El gobernador bonaerense rechazó la invitación para participar de la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán. En La Plata sostienen que solo compartirá una actividad con el Presidente si es una reunión de trabajo, mientras recrudecen los reclamos por la deuda que Nación mantiene con la Provincia.

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