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¡Se viene Popstars!: Martín Cirio se suma al reality

Telefe confirmó su incorporación para la nueva versión del exitoso reality musical que se emitirá una vez finalizado Gran Hermano

¡Se viene Popstars!: Martín Cirio se suma al reality
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El regreso de Popstars a la pantalla de Telefe genera gran expectativa entre el público, y una de las novedades más comentadas es la incorporación de Martín Cirio en un rol inesperado.

El streamer, que en su momento participó como concursante en el emblemático reality de los 2000, volverá al programa para sumarse como coach y generador de contenido digital.

Según el anuncio oficial del canal, Cirio reaccionará en vivo a cada gala a través de transmisiones que se emitirán por el canal oficial de YouTube de Telefe. Además, se producirá contenido exclusivo paralelo a las emisiones principales.

“El anuncio que las tortugas estaban esperando. Bienvenido”, publicaron desde las redes sociales de Telefe. El propio Martín Cirio había adelantado la novedad en un vivo: “Estoy muy contento y nervioso (...) Fui en su momento a Popstars, no quedé, y ahora vuelvo como coach”, expresó con su característico humor.

La nueva edición de Popstars, formato que lanzó exitosamente a bandas como Bandana y Mambrú, promete ser un gran acontecimiento televisivo y digital.

La participación de Cirio, conocido como “La Faraona” entre sus seguidores, suma un componente de interacción en redes y streams que potenciará el engagement con el público joven.

La fecha exacta de estreno del reality aún no fue confirmada, pero se espera que llegue a Telefe una vez concluida la actual temporada de Gran Hermano: Generación Dorada.

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