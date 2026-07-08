Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de julio de 2026 INTERNA SIN FIN

¿Es Vandor?: la lista de reclamos que La Cámpora le hace a Kicillof

Desde el kirchnerismo compararon al gobernador con Augusto Timoteo Vandor por querer hacer “un peronismo sin Cristina”. Hubo cuestionamientos a declaraciones de funcionarios bonaerenses

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