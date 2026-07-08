¿Es Vandor?: la lista de reclamos que La Cámpora le hace a Kicillof
Desde el kirchnerismo compararon al gobernador con Augusto Timoteo Vandor por querer hacer “un peronismo sin Cristina”. Hubo cuestionamientos a declaraciones de funcionarios bonaerenses
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Los roces dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires ya son indisimulables. Con el correr de los días se suman nuevos capítulos que complican la convivencia entre las distintas tribus. A los fuertes reclamos que llegaron a Kicillof desde el Senado bonaerense, algunas declaraciones de dirigentes del cristinismo agitaron aún más la interna.
Ante el silencio del kicillofismo por la orden del gobernador de no confrontar, desde el kirchnerismo volvieron las críticas por no acercarse a San José 1111. Quien formuló polémicas declaraciones fue el presidente de bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli.
Luego de los dichos de Berni e Ishii en el Senado bonaerense, el legislador matancero fue contundente al marcar las diferencias entre ambos espacios. En diálogo con Futurock, Tignanelli comparó al Gobernador con Augusto Timoteo Vandor, acusado de ser traidor dentro del justicialismo por querer formar un “peronismo sin Perón: “Mis abuelos trabajaron para que Perón vuelva, no para encontrar una alternativa con Vandor...mi historia personal y política tiene que ver con eso, necesitamos una figura como la de Cristina".
"La decisión de Axel Kicillof de tomar distancia de Cristina es un parteaguas. En 2024 ella lo acompaña en su asunción y cuando Cristina asume en el PJ él no la acompaña. Desde que Axel tomó distancia de Cristina, cada vez le fue peor al pueblo argentino", sentenció el dirigente en la entrevista radial.
Por su parte, Tignanelli sentenció que "Cristina siempre convocó, siempre estuvo en el mismo lugar. Ella no creía en el desdoblamiento electoral e igual acompañó la medida del gobernador" y añadió: “No sé en qué momento vio Axel que tenía que tomar distancia de Cristina, y eso no fue bueno para el país".
También hubo críticas hacia los dichos del ministro de Gobierno bonaerense: “El comentario de Carlos Bianco acerca de 'cuántas veces la tienen que visitar a Cristina' me parece de mal gusto. Cuando decimos que la vaya a ver a San José tiene que ver con cómo se van a abordar los desafíos de la Argentina".
En esa línea, aseguró que el gobierno de la provincia de Buenos Aires “se aborda en forma conjunta entre diferentes espacios del peronismo y no ha habido ruidos. No hay bronca interna, puede haber desilusión ante la expectativa de reciprocidad de generosidad que tenía Cristina con una generación como la nuestra con algunos compañeros".
Las críticas del kirchnerismo se recrudecieron luego de las declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iañez, quien sostuvo que “Cristina jode mucho las pelotas” en un acto público. Sin embargo, el gobernador bajó línea en los últimos encuentros de dirigentes ligados al Movimiento Derecho al Futuro, donde pidió expresamente que “no se metan en internas”.
"El gobierno de Milei está haciendo mierda todo lo que puede hacer mierda, sobre todo a sectores a los que representa el peronismo. La alternativa electoral a Milei es Cristina. A partir de ahí se pueden ir ordenando los factores del peronismo de cara al año que viene", cerró Tignanellli.