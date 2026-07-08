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Miércoles, 8 julio 2026
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Cambió licencia por renuncia: diputado dijo adiós al municipio

El legislador peronista Diego Nanni presentó su dimisión como titular del Ejecutivo de Exaltación de la Cruz. "Hay que desdramatizar el hecho”, aseguró.

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Luego de siete meses de licencia para ejercer como diputado provincial, el peronista Diego Nanni (Fuerza Patria) presentó su renuncia irrevocable al cargo de intendente de Exaltación de la Cruz.

Así quedó formalizado su alejamiento, una situación que existía en los hechos desde fines del año pasado, cuando se mudó a La Plata y dejó a Luis Martín al frente del Ejecutivo municipal.

El propio Nanni confirmó la decisión en diálogo con El Lugareño y explicó que se trata de un paso planificado dentro de una transición ordenada. “Hay que desdramatizar el hecho”, señaló.

“Yo ya venía con una licencia para asumir mi rol en la Legislatura provincial y, habiendo pasado siete meses, hemos hecho una buena transición con el intendente. La centralidad de la conducción de la gestión tiene que pasar por el intendente y está claro que no puede haber ninguna idea de doble comando”, afirmó.

El actual legislador detalló que el aumento de sus responsabilidades legislativas fue clave en la decisión. “La agenda se me fue complicando”, dijo, tras la conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados bonaerense.

 

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