Ernestina Pais: se conocieron los resultados del examen toxicológico

El avance en la investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó este miércoles una información clave.



Según fuentes judiciales, el informe pericial toxicológico que ya se encuentra en poder de la Fiscalía de San Isidro determinó que la periodista y conductora no presentaba rastros de alcohol ni de ninguna sustancia tóxica en su organismo al momento del siniestro.



El trágico accidente ocurrió el pasado 26 de junio, cuando el Honda City que manejaba Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro.



La autopsia preliminar, realizada días después del hecho, estableció que la causa de la muerte fue un fuerte traumatismo en la zona craneal como consecuencia del impacto.



Desde el inicio de la causa, la principal hipótesis que maneja la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez es que Ernestina Pais intentó cruzar las vías ferroviarias en el momento en que las dos barreras de seguridad se encontraban bajas.



Esta versión está respaldada por las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.En paralelo al resultado toxicológico, la fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir con mayor precisión lo ocurrido. Entre ellas se encuentra el análisis completo del teléfono celular de la víctima, que incluye el relevamiento de llamadas y mensajes de los minutos previos y posteriores al impacto.



También se dispuso un peritaje integral del vehículo a cargo de especialistas de la Policía Científica de San Martín.El resultado del examen toxicológico fue destacado por el periodista Ángel De Brito en su programa LAM, quien señaló que el informe “determinó que no hay presencia de alcohol ni sustancias en sangre”.



De Brito utilizó esta información para desestimar las especulaciones que circularon en los días posteriores al accidente.



Por su parte, el dramaturgo José María Muscari, quien fue citado a declarar la semana pasada, explicó que su testimonio se limitó a aportar datos sobre la actividad laboral de Ernestina Pais y los horarios de la obra de teatro en la que trabajaba.



El entorno de la conductora destacó que atravesaba un buen momento profesional, con varios proyectos en agenda, incluyendo viajes al exterior junto a su hijo.



La investigación continúa abierta y ahora espera los resultados de las pericias telefónicas y del rodado para poder avanzar hacia el cierre de la etapa de instrucción.